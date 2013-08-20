فاز اول سریال "جلال الدین" به تدوین رسید/ بیان تاریخ همراه با جذابیت تصویری

آرش معیریان درباره کارگردانی سریال "جلال‌الدین" به خبرنگار مهر گفت: شهرام اسدی چند قسمت ابتدایی فاز اول سریال "جلال‌الدین" که به کودکی مولانا شاعر و عارف ایرانی می‌پردازد، کار کرده بود و چون طبق توافق سازمان صدا و سیما قرار بود این سریال توسط کارگردانان مختلفی ساخته شود، من هم در بخشی از پروژه حضور دارم.

وی درباره مراحل ساخت این پروژه تاریخی تلویزیون بیان کرد: هم‌اکنون مراحل تصویربرداری فاز اول "جلال‌الدین" در 13 قسمت 45 دقیقه‌ای تمام شده و حسن ایوبی مونتاژ آن را بر عهده دارد. تا الان پنج قسمت این مجموعه مونتاژ شده و برای میکس و موسیقی و آهنگسازی آماده می‌شود.

این کارگردان سینما با اشاره به ساخت فازهای جوانی و کهنسالی مولانا در سریال "جلال الدین" عنوان کرد: اگر قرار شود ادامه تصویربرداری دو فاز بعدی شروع شود، با سایر کارگردانان مذاکره می‌شود اما هنوز راجع به جوانی و کهنسالی تصمیمی اتخاذ نشده است. در حال حاضر با توجه به شرایط مالی و بودجه موجود بهتر است فاز کودکی به نتیجه برسد و پخش شود.

معیریان درباره اهمیت این مجموعه تلویزیونی عنوان کرد: "جلال الدین" جزو کارهای تاریخی فاخر محسوب می‌شود و ادای دینی است به ارزش و اهمیت هنری شخصیت مولانا و اینکه ایران خاستگاه مفاخری چون مولاناست. امیدوارم بتوانیم مقام شامخ این فیلسوف و شاعر را به خوبی در این مجموعه نشان دهیم.

کارگردان "کما" با اشاره به ویژگی‌های به کار رفته در مجموعه تلویزیونی "جلال الدین" بیان کرد: در زندگی بسیاری از شخصیت های فاخر مملکت ما و حتی دنیا لحظات و مقاطعی هست که دارای جذابیت های دراماتیک نیست و این یکی از سختی‌های ساخت فیلم درباره این شخصیت های تاریخی است. همچنین باید ضمن ارائه المان های تاریخی و جذابیت های نمایشی سعی کنیم تحریف و تغییری در شخصیت تاریخی رخ ندهد. این مجموعه هم نه صرفا بیان رویدادهای دراماتیک است و نه صرفا روایت مستندگونه بلکه تلاش شده ضمن روایت واقعیت، جذابیت های نمایشی هم به کار گرفته شود.

تدوینگر "عروس فراری" در پایان سخنانش با اشاره به اینکه مجموعه تلویزیونی "جلال الدین" محصول شبکه آی فیلم است، افزود: با توجه به اینکه مولانا یک شخصیت بین المللی تلقی می شود با تهیه‌کنندگی مهدی همایونفر در شبکه برون مرزی صداوسیما تولید می شود تا برای مخاطبان داخل و خارج از ایران نمایش داده شود.

مجموعه تلويزيوني "مولانا" با موضوع زندگي شاعر ايراني، جلال الدين محمد بلخي معروف به مولوي است. از بازيگران اصلي اين مجموعه مي‌توان به علي نصيريان (در نقش پدر مولانا)، لادن مستوفي (در نقش همسر دوم مولانا) و عليرضا خمسه اشاره كرد. نقش شخصيت مولانا نيز برعهده يك جوان تئاتري گذاشته شده كه تاكنون در عرصه تصوير تجربه‌اي نداشته است و بخش‌هاي جواني زندگي اين شاعر ايراني را ايفا خواهد كرد.