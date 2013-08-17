به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قدیمی با بیان این مطلب گفت: نصب سوله های بازار خاوران به پایان رسیده و اکنون دیوار چینی آن در حال انجام است . این بازار دارای 260 غرفه بزرگ عرضه گل است .

وی با اشاره به اینکه بازار گل خاوران با مشارکت بخش خصوصی احداث می شود افزود : این مجموعه بازار نیز که همانند بازار گل امام رضا (ع) ، بازار آهنگ و بازار اکباتان به منظور ترویج مصرف گل و گیاه دایر شده است جزء بازارهای اصلی گل و گیاه تهران محسوب شده که تحت نظارت اتحادیه فعالیت خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران همچنین در خصوص غرفه های عرضه گل واقع در مسیر بهشت زهرا (س) نیز اظهار کرد: حضور دست فروشان برای عرضه گل دراین مسیر منجر به بروز تصادفات متعدد و حتی منجر به فوت می شد به همین دلیل 2 سال پیش این غرفه ها برای ساماندهی حضور گلفروشان راه اندازی شد.

وی با بیان اینکه ساماندهی گل فروشان برای حضور دراین غرفه ها توسط شهرداری منطقه 19 انجام می شود ، گفت: متاسفانه در مورد این گلفروشان با تشکل منسجم یا واحد صنفی مواجه نیستیم به همین دلیل ساماندهی آنها برای حضور در غرفه ها و عدم حضورشان در جنب بزرگراه ، کار مشکلی است .

قدیمی تصریح کرد : این غرفه ها رایگان است و مبلغی از گلفروشان دریافت نمی شود.