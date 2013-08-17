رونمایی از بازی بیداری اسلامی/ ماجراجویی برای انقلاب تونس

به گزارش خبرنگار مهر، "بیداری: خاکسترهای سوزان" بازی رایانه ای ایرانی است توسط موسسه بازی رسانه و با حمایت بنیاد ملی بازیهای رایانه ای در سومین نمایشگاه و جشنواره بازیهای رایانه ای تهران رونمایی و مورد استقبال دوستداران گیم قرار گرفت.

این بازی با سبک ماجراجویی و اشاره کلیک، دوبعدی و سوم شخص است که به اعتقاد سازندگان آن قابل رقابت با بازیهای خارجی در همین ژانر خواهد بود.

حسن کریمی - مدیر پروژه بازی بیداری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مراحل ساخت این بازی ایرانی گفت: بازی بیداری بر داستان گویی از انقلاب کشور تونس تمرکز دارد که در آبان ماه سال 91 مراحل ساخت آن با حمایت مادی و معنوی بنیاد ملی بازیهای رایانه ای توسط موسسه بازی رسانه آغاز شد.

وی با بیان اینکه داستان بازی بیداری حول محور شخصیتی با نام "علی مرزوقی" است که از نزدیک وقایع مربوط به انقلاب تونس را روایت می‌کند، ادامه داد: تمامی تلاشمان این بود که روی مقوله ای کار کنیم که قابل رقابت با بازیهای خارجی باشد و با توجه به کیفیت ساخت این بازی به نظر می رسد برای تحقق این هدف موفق بوده ایم.

مدیرعامل موسسه بازی رسانه با بیان اینکه صنعت گیم در دنیا در دوران کودکی به سر می برد، افزود: در ایران صنعت گیم هنوز به دنیا نیامده است چرا که بازیهای بزرگی که در ایران ساخته می‌شود در کشورهای خارجی کمتر قدرت مانور دارد.

کریمی با تاکید براینکه بازی رایانه ای بیداری از نظر ساخت و کیفیت هیچ کاستی نسبت به بازیهای رایانه ای خارجی سبک ماجراجویی ندارد، تصریح کرد: برای موفقیت در رقابت با بازیهای رایانه ای نیازمند یک اهرم قدرت هستیم.

وی بازی رایانه ای را رسانه ای کم خرج و جذاب عنوان کرد و گفت: از نظر گرافیکی و داستانی بازی رایانه ای بیداری با بازی های روز خارجی این سبک کاملا برابری می‌کند.

مدیر پروژه بازی بیداری با بیان اینکه برای این بازی حدود 150 میلیون تومان سرمایه گذاری شده است تاکید کرد: این بازی در 3 پرده تولید شده که پرده اول و دوم آن در جشنواره بازیهای رایانه ای برای داوری ارائه شده است و با تکمیل پرده سوم امید می رود تا پایان تابستان امسال وارد بازار توزیع شود.

کریمی گفت: این بازی امسال در نمایشگاه گیمزکام آلمان نیز حضور می یابد.