بهره برداری از نیمه شمالی خط 3 مترو تهران در نیمه نخست سال 93

به گزارش خبرگزاری مهر،سید جعفر تشکری هاشمی با بیان این مطلب اظهار کرد:خوشبختانه عملیات اجرایی نیمه جنوبی خط 3 مترو تهران به اتمام رسیده به طول 12 کیلومتر حدفاصل آزادگان تا چهارراه ولی‌عصر(عج) به اتمام رسیده و این بخش از خط به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

وی همچنین در خصوص بهره برداری از ایستگاه های باقی مانده نیمه مرکزی خط 3 مترو تهران نیز گفت: 2 ایستگاه میدان ولیعصر (عج) و خیابان فاطمی در نیمه مرکزی خط 3 مترو تهران به بهره برداری نرسیده است که عملیات اجرایی احداث این دو ایستگاه با جدیت در حال پیگیری است و تاکنون بیش از 80 درصد پیرفت فیزیکی داشته است.

تشکری تصریح کرد: با توجه به اینکه میدان ولیعصر(عج) و تقاطع خیابان فاطمی نقاطی بسیار پرتردد هستند، نمی توانیم در این بخش ها محدودیت تردد و ترافیکی اعمال کنیم و به روش ترانش باز کارها به پیش ببریم. به همین دلیل عملیات ساخت این ایستگاه ها در زیر زمین دنبال می شود که امید است دو ایستگاه باقی مانده در بخش مرکزی خط 3 مترو تهران نیز طی ماه ها آتی به بهره برداری برسد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه تکمیل بخش شمالی خط 3 مترو تهران اولویت بعدی اقدامات قرار دارد گفت: امکانات و تجهیزات خط 3 مترو تهران به سمت قسمت شمالی این خط منتقل شده و تونل های این بخش از خط در حال حفاری است که امیدواریم در 3 ماهه اول سال آینده نیمه شمالی خط 3 مترو نیز آماده بهره برداری شود.