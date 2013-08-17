اولين همايش منطقه اي قنات آذرماه سال جاري به ميزباني دانشگاه آزاد واحد ميمه برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن فخریان با اشاره به اهميت نقش قنات در آبرساني مناطق کويري اظهار داشت: بخش ميمه اصفهان از جمله مناطقي است که نزديک به 36 رشته قنات دارد و از زمان هاي گذشته زمين هاي کشاورزي اين منطقه توسط قنات هاي موجود مشروب می شود.

فخریان با اشاره به اهميت قنات و استفاده بهينه از آب موجود گفت: پيشينيان خلاق ميمه در داخل قنوات بخش با احداث سدهاي زيرزميني، از خروج آب قنات در زمان هايي که کشاورزي نياز به آب نداشته جلوگيري مي کرده اند و آب را براي فصول کشاورزي ذخيره مي ساختند.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته براي ثبت جهاني دو قنات « مزدآباد» ميمه و قنات «تاريخي بزرگ وزوان» گفت: وجود سدهاي زيرزميني در اين دو قنات باعث شد تا زمينه ثبت اين دو قنات در کنار شش قنات برتر کشور در فهرست يونسکو فراهم شود و همين عامل نيز مزيد بر علت شد تا دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميمه اولين همايش منطقه اي قنات در شهر ميمه را برگزار کند.

دبير کميته اطلاع رساني اين همايش افزود: اگرچه تاکنون قنوات بخش ميمه و سازه هاي داخل آنها از سوي مراکز علمي مورد شناسايي دقيق قرارنگرفته اما برگزاري اين همايش به يقين نقش سازنده اي در معرفي و شاساندن قنات ها به خصوص به مراکز علمي و دانشگاهي را خواهد داشت.

فخریان اين سازه آبي را ميراث نياکان ايراني دانست و گفت: تاريخچه قنات و تأثير بر تمدن ايراني ، کاربرد و بهره برداري قنات، هيدورولوژي قنات، ساختمان و سازه قنات، فناوري هاي مربوط به احداث قنات، نظام مديريت بهره برداري قنات، چگونگي تعيين حريم قنات، تأثير طرح هاي توسعه بر قنات، اقتصاد قنات، قنات و محيط زيست، زهکشي قنات و ارتقا فرهنگ عمومي در زمينه قنات از جمله محور های همایش است.

فخريان طولاني ترين قنات بخش ميمه را «مزدآباد» دانست و گفت: قنات «مزدآباد» با طول هزار و 860 متر و عمق 72 متري مادر چاه بزرگترين قنات بخش ميمه محسوب مي شود که بيشترين دبي آب را نيز دارا است.