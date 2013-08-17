استان قم رتبه دوم را در مسابقه سراسری قرآن و معارف اسلامی کسب کرد

فخرالدین علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سی و یکمین دوره مسابقات قرآن و معارف اسلامی با شرکت 720 دانش آموز از سراسر کشور و 23 دانش آموز از استان قم برگزار شد و طی آن استان قم با کسب 9 رتبه برتر و 32 امتیاز حائز رتبه دوم شد.

وی بیان داشت: این مسابقات در رشته های حفظ و قرائت قرآن کریم، اذان و مداحی و از بیست و دوم تا بیست و پنجم مردادماه در استان قزوین برگزار شد.

کارشناس عترت اداره کل آموزش و پرورش استان قم عنوان کرد: در هر رشته و در هر پایه پنج نفر اول حائز لوح تقدیر شدند و در این دوره از مسابقات استان خراسان رضوی رتبه اول را کسب کرد.

وی افزود: مرحله استانی این مسابقه خرداد ماه جاری، با شرکت هزار و 600 نفر در اردوگاه فرهنگی تربیتی ملاصدری کهک برگزار شد.

علیزاده تصریح کرد: مرحله استانی این مسابقه در قم در رشته های قرائت، حفظ و مفاهیم قرآن کریم، بخش نماز شامل اذان، احکام و انشای نماز و در بخش عترت شامل صحیفه سجادیه، نهج البلاغه و مداحی برگزار شد.

9 نفر حائز رتبه های برتر شدند

کارشناس عترت اداره کل آموزش و پرورش استان قم تصریح کرد: محمد مهدی بابا یوسفی و مسعود شیرین رتبه اول، سید محمد حسین اعتماد رتبه سوم ، محمد مهدی مختاریان و جواد جعفری رتبه چهارم در رشته مداحی را به دست آوردند.

وی ادامه داد: همچنین محمد مهدی فیضی پور رتبه اول، محمد حکیمیان رتبه دوم و محمد جواد برزگر رتبه چهارم در رشته اذان را کسب کردند.

علیزاده عنوان کرد: سید مصطفی علوی، دانش آموز دوره اول متوسطه رتبه دوم را در رشته حفظ قرآن کریم کسب کرد.

گفتنی است این مسابقه که از 22 مرداد ماه برگزار شده بود، روز گذشته مراسم اختتامیه آن با حضور مسئولان استانی و کشوری آموزش و پرورش و با تشویق برگزیدگان به کار خود پایان داد.

