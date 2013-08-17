دشمنان از مواجهه نظامی با ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز به شدت واهمه دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی فدوی در بازدید از منطقه دوم نیروی دریایی سپاه در بوشهر ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع رزمندگان پرتلاش و خستگی ناپذیر منطقه دوم دریایی سپاه،‌ به برخی از ابعاد استراتژی دریایی سپاه در منطقه اشاره کرد و گفت: امروز با تحقق استراتژی بازدارندگی دریایی سپاه، دشمنان حتی در مقیاس های جهانی از مواجهه نظامی با ما در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز به شدت واهمه دارند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: اساس استراتژی بازدارندگی فعال و مؤثر دریایی سپاه متناسب با نوع و حجم تهدیدات احتمالی است و با پیگیری مستمر و مداوم این استراتژی است که این یقین و باور در دشمن ایجاد شده که هر گونه اقدام خصمانه او با پاسخی پشیمان کننده و دندان شکن مواجه خواهد شد.

وی افزود: این شرایط با مجاهدت همه دریادلان نیروی دریایی و در همه بخش های عملیاتی، تحقیقاتی، صنایع دریایی و سایر بخش‌ها به دست آمده و به موازات نوع و مقیاس تهدیدات ادامه خواهد یافت.

سردار فدوی تأکید کرد: ما با انجام سلسله اقدامات مستمر در حوزه فعالیت های سخت افزاری و نرم افزاری دشمن را به این باور و قطعیت رسانده ایم که تهدید منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران،‌ تهدید منافع و امنیت ملی مهاجمان را به دنبال دارد.

وی افزود: ما با درک این واقعیت که لازمه پیشگیری از وقوع تهدید و مقابله با آن، افزایش و ارتقای قدرت بازدارندگی است، با عنایت خدا حتی یک روز را برای این هدف از دست نداده‌ایم.

دریادار فدوی در بخش دیگری از سخنان خود به برکات وجود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف داخلی و منطقه ای اشاره کرد و گفت: باور ما این است که لحظه لحظه خدمت در نهاد مقدس سپاه به عمر ما اعتبار و عزت بخشیده است.

وی افزود: سپاه فراهم آمده از بهترین و شایسته ترین فرزندان این ملت، توفیقات خود را به برکت ایمان و تقوا و مجاهدت و حرکت در مسیر ولایت و تأسی به قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام کسب کرده است.

فدوی خاطرنشان کرد: ما در مسیری که تا به امروز طی کرده ایم هر زمان که پا جای پای شهدا گذاشتیم و بر اساس رهنمودهای ولی فقیه عمل کردیم از توفیقات الهی بهره‌مند شدیم.

وی افزود: اتصال به سرچشمه قدرت خدا چنان اعتماد و نیرویی به انسان می بخشد که ابرقدرت های جهان را در برابر عظمت و قدرت خدا عددی به حساب نمی آورد.

فدوی در ادامه گفت: وعده و سنت خدا بر این قرار گرفته است که یاریگر انسان هایی باشد که در مسیر خدا حرکت می‌کنند.

وی با ارزشمند خواندن ذخیره معنوی فراهم آمده از ماه مبارک رمضان و لزوم حفظ و تقویت دستاوردهای معنوی این ماه، افزود: عزت و اقتدار امروز ما در منطقه و جهان نتیجه تحقق وعده های الهی است و مادامی که با تکیه بر ایمان و معنویت و با جان و دل در این راه قدم بر می داریم، مشمول لطف و عنایات ویژه او خواهیم بود.