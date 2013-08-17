  1. دين، حوزه، انديشه
۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۵۵

فلسفه و تاریخ آن منتشر شد

فلسفه و تاریخ آن منتشر شد

کتاب "فلسفه و تاریخ آن" که در آن اهداف و روشهای مطالعه فلسفه مدرن متقدم در آن بررسی شده از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به وسیله ماگنس لائرک، جاستین اسمیت و اریک اشلیزر گردآوری شده است.

این کتاب دربردارنده مقالاتی است که توسط متخصصان دوران اولیه فلسفه مدرن به نگارش درآمده است. این متخصصان از میان فلاسفه مرتبط با حوزه های مختلف فلسفی انتخاب شده اند.

این اثر برای کسانی که می خواهند روش شناسی تاریخ فلسفه را بیاموزند مثمر ثمر است. بر این اساس در جای جای کتاب روشهای مبسوط و جدید تاریخ فلسفه مورد بررسی قرار گرفته است.

این اثر برای بررسی تاریخ فلسفه به بررسی رابطه میان تاریخ علم و تاریخ فلسفه پرداخته است.

کد مطلب 2117296

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