درباره دستمزد بعدا اظهارنظر می کنم/ تصمیمات غیرقانونی ابطال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی عصر امروز در اولین حضور رسمی خود دروزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان وزیر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اظهار نظر وی در قالب برنامه ارائه شده به مجلس پیرامون لزوم اصلاح مصوبه حداقل دستمزد امسال کارگران گفت: باید این موضوع را مورد بررسی قرار دهم و اظهارنظر قطعی درباره آن نیاز به زمان دارد و هم اکنون به علت اینکه از سخنان من برداشت های مختلفی می شود نمی‌توانم اظهارنظر صریحی داشته باشم.

ربیعی با بیان اینکه امروز تصمیم خاصی برای آینده وزارتخانه بگیرم، اظهار داشت: آمده ام تا از آقای عباسی(وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم) مشورت بگیرم و چند موضوع در دستور کار است که با ایشان مشورت خواهم کرد.

وی خاطر نشان کرد: امروز درباره تشکیلات وزارتخانه و مسائلی از این قبیل با آقای عباسی مشورت خواهم کرد و یکی از موضوعات یکه آن را در اولویت قرار می دهم مسائل تامین اجتماعی خواهد بود.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مسائل مهمی در حوزه های تعاون، رفاه و اشتغال وجود دارد، افزود: معتقدم اگر رفاه مردم تقویت شود، جامعه بزرگ می شود و اگر نفت بزرگ شود جامعه کوچک می شود.

ربیعی ادامه داد: بـُعد اجتماعی جامعه در دولت تدبیر و امید تقویت می شود و من حساسیت خاصی بر روی جامعه و منافع کارگران خواهم داشت، اما نمی توانم درباره مسائل بدون تحقیق اظهارنظر کنم.

وی گفت: با خدای خود عهد و پیمان بسته ام که کارها را صرف امور بیهوده نکنم و تلاش کنم تا لذت زندگی کارگران افزایش یابد و از ظرفیت های فراوان این وزارتخانه استفاده خواهد شد.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اظهار داشت: از زیر بار مسئولیت شانه خالی نمی کنم، اما اشتغال مسئولیت وسیعی است که دستگاه های مختلف باید آن را به عهده بگیرند، اما اگر شغل نباشد، کارگر نیست و باید این نگرش تغییر یابد، اما در مجموع این کار است که ارجحیت خواهد داشت، در مجموع من امروز تنها آمده ام که بگویم خودم درباره مسائل تصمیم‌گیری خواهم کرد.