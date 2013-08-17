به گزارش خبرگزاری مهر، شورای سیاستگذاری سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی با ارسال نامهای به رئیس جمهوری اسلامی ایران، خواستار تقویت اطلاع رسانی و اطلاع یابی در دولت تدبیر و امید با سپردن سکان روابط عمومی به متخصصان شد.
هوشمند سفیدی در نامهای به رئیس جمهوری اسلامی ایران، به نمایندگی از شورای سیاستگذاری سمپوزیوم، با اشاره به اینکه در دولتهای گذشته ضعف اطلاعرسانی، عامل مهمی در عدم انعکاس خدمات درخشان نظام بوده، نوشت: نبود ساختار مناسب حاکمیتی در عرصه اطلاعرسانی، عدم موفقیت متولی امر اطلاعرسانی به دلیل غیرمتخصص بودن و نیز سنگینی وزن شرط سیاسی در انتخاب مدیران روابط عمومی از عوامل صنف اطلاعرسانی دولت بوده است.
وی در ادامه این نامه آورده است: امید میرود دولت در انتخاب دبیر شورای اطلاع رسانی دولت و نیز مدیران روابط عمومی به چهار اصل تخصص، تجربه کافی، شخصیت ترغیبی و آمادگی خدمت عمیق و عاشقانه به مردم توجه کرده تا از گسیل شدن مجریان رسانهای به مصدر روابط عمومیها جلوگیری شود.
همچنین، در این نامه با انتقاد از بیتوجهی دولتهای پیشین به امر اطلاع یابی، از آن به عنوان وظیفهای فراموش شده یاد شده و آمده است: اطلاع یابی، محمل ورود صدای مردم به فرآیند تصمیم سازی و در نهایت، تصمیم گیری به حساب میآید و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
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