معرفی مدیرعامل تامین اجتماعی به زودی/ انتخاب روحبخش به عنوان سرپرست صحت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی عصر شنبه در مراسم تودیع و معارفه که دقایقی قبل برگزار شد در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس صحبتهایی که با سرپرست سابق وزارتخانه انجام شده است انتخاب آقای روحبخش به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی درست نیست و با توجه به اینکه حکم سعید مرتضوی به اتمام رسیده به زودی مدیرعامل جدید این سازمان معرفی می شود.

وی در مورد استفاده از معاونین و مدیران فعلی این وزارتخانه تاکید کرد: استفاده از این افراد بر اساس شایسته سالاری خواهد بود و بر این اساس از ظرفیت آنها استفاده خواهیم کرد.

به گفته وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی حساسیت خاصی روی منابع جامعه و کارگران داریم اما بدون تحقیق نمی توانیم موضوعی را مطرح کنیم و در مجموع آنچه که قانونی است باز می گردانیم.

ربیعی در مورد اولویتهای این سازمان گفت: با توجه به حساسیت خاصی که در حوزه رفاه اجتماعی وجود دارد، بهزیستی و تامین اجتماعی جزو اولویتهای کاری است و هر چه رفاه اجتماعی تقویت شود، جامعه بزرگ تر و قوی تر می شود و هر چه نفت بیشتر شود دولت قوی تر خواهد بود.

وی گفت: به هیچ وجه در این وزارتخانه موضوعی ارجحیت نخواهد داشت و با توجه به اینکه این وزارتخانه برای تمامی آحاد جامعه است با خود عهد کرده ام که در مورد تحقق تمامی اهداف اقدامات لازم را انجام دهم.

وزیر جدید تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: معلولان، مهجوران، از کار افتادگان، مستمری بگیران و همه افرادی که در قبال آنها مسئولند جزو اهداف من هستند و هدفی جز این ندارم.