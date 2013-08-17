استقلال امروز کشور به برکت خون شهیدان و از خود گذشتگی جانبازان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر شنبه در جلسه دفاع مقدس استان، با اشاره به هفته دفاع مقدس افزود: با گذشت زمان آثار هشت سال دفاع‌مقدس روز به روز بیشتر می شود.

وی ادامه داد: خداوند جهاد را برای عزت مردم و اسلام قرار داده که این حقیقت در تاریخ هشت سال دفاع‌مقدس ایران نیز نمود دارد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: قابل ذکر است جنگ جهانی سوم نیز اتفاق افتاده است، این گونه که ایران در یک سوی میدان و کفر جهانی در سوی دیگر که به عنوان کفر و ملت واحد در مقابل جمهوری اسلامی ایران ایستادند.

حجت الاسلام خاتمی در خصوص اهمیت هشت سال دفاع‌مقدس تاکید کرد: با توجه به ورود نسل چهارم ما موظف هستیم تمهیدات ویژه‎ای را برای شناخت بهتر و بیشتر این نسل از هشت سال دفاع‌مقدس انجام دهیم تا به حقیقت وجودی این موضوع پی ببرند.

وی گفت: در راستای پاسداشت هفته دفاع مقدس باید تهمیدات و برنامه های لام در دستور کار قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: یکی از بستر‎های بازسازی جنگ، برپایی رزمایش‎هایی است که در استان صورت می‎گیرد که در این راستا باید هفته دفاع مقدس به خوبی در این رزمایش بازسازی شود و بهتر است علت و تحلیل بازسازی چنین عملیاتی نیز گفته شود.

حجت الاسلام خاتمی استقلال، خودكفايي و رسيدن به قله هاي علمي و پيشرفت كشور در تمامي زمينه ها به بركت ايثارگري رزمندگان، خون شهدا و درد و رنج جانبازان حاصل شده است گفت: براي درك نسل چهارم انقلاب كه امروز وارد عرصه هاي مختلف فعاليت شده اند بايد ايثارگري، شهامت و از جان گذشتگي براي اين نسل بازگو شود.