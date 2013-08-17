خبرنگاری امتداد کار انبیاست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن دهشیری ظهر شنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران شهرستان اردستان در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گفت:کسانی که در کار خبرنگاری فعالیت می کنند اگر رسالت داشته باشند می توان کارشان را امتداد کار انبیا دانست، لذا مسئولیت سنگینی بر دوش آنها قرار دارد.

امام جمعه اردستان در ادامه بیان داشت: خبرنگاران باید اصل صداقت، امانت و مصلحت را رعایت کنند و از شایعه پراکنی و انتشار مطالبی که ارزش خبری ندارد، بپرهیزند.

دهشیری افزود: اصحاب رسانه ضمن رعایت نزاکت و اخلاق حرفه ای باید کاری کنند تا مردم و مسئولین به آنها اعتماد کنند.

وی اظهار داشت: خبرنگاران باید با صداقت در گفتار و به دور از هرگونه غرض ورزی مسایل و مشکلات جامعه را همانگونه که هست به تصویر کشیده و ضمن نمایاندن این مشکلات، مسئولین را در رفع آن یاری و کمک کنند.

امام جمعه اردستان افزود: خبرنگاران به عنوان ابزار های توانمند توسعه جوامع بشری می توانند با هدایت مردم به سمت حقایق و درستی ها، زمینه ساز پیشرفت در هر کشوری باشند و این نشان دهنده جایگاه ویژه خبرنگاران در جهان امروز است.

در پایان این مراسم از خبرنگاران شهرستان اردستان با اهدا لوح تقدیر شد.