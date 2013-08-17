برداشت گوجه فرنگي در شهرستان بوئین زهرا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی شعبان نژاد پيش بيني می شود: حدود 87 هزارو 500 تن محصول گوجه فرنگي توسط زارعین گوجه کار شهرستان توليد شود.



وی، میزان برداشت عملکرد این محصول در شهرستان را 35 تن در هکتار برآورد کرد.



این مسئول تصریح کرد: سطح زیر کشت گوجه فرنگي شهرستان در سال جاري بيش از دو هزارو 500 هکتار است.



کارگروههای تخصصی اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی در استان قزوین برگزار شد



در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی واقعی کارگروههای تخصصی اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی با سازمان بسیج سازندگی استان قزوین برگزار شد.



در این کارگروهها در خصوص اقتصاد مقاومتی، کمک به گسترش کشاورزی و دامپروری در روستاها، بهره گیری از توان و ظرفیت جوانان و تاکید بر چشم انداز توسعه بحث و بررسی شد.



همچنین طی برگزاری این کارگروهها پنج طرح شامل پرورش مرغ بومی، تولید ورمی کمپوست، تولید قارچ خوراکی، پرورش آبزیان و پرورش ماکیان با توجه به شرایط جغرافیایی استان مورد تایید قرار گرفت.



این کارگروهها با همکاری سازمان بسیج سازندگی استان در بیش از 10 جلسه مشترک تخصصی با حضور نمایندگان معاونت های اجرایی و فنی انجام شده است.



520 نفر روز از بهره برداران بخش کشاورزی تحت آموزشهای فنی وحرفه ای قرار گرفتند



مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: طی پنچ ماهه نیمه نخست سالجاری بیش از 520 نفرروز از بهره برداران بخش کشاورزی تحت آموزشهای فنی و حرفه ای غیررسمی قرار گرفتند.



جهانگیر کاووسی در این باره اظهارداشت: این آموزشها با هدف ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای و شغلی بهره برداران و شاغلین بخش کشاورزی وهمچنین آشنایی بهره برداران از روشهای مهارتی نوین در بخشهای زراعت، باغبانی، دام و طیور، آفات و بیماریها، منابع طبیعی انجام شد.



وی این دوره های فنی و حرفه ای را در قالب چهار دوره آموزشی و با حضور بیش از 520 نفر روز در زمینه های تربیت زنبور دار ماهر، پرورش قارچ ذکر کرد.



این مسئول تصریح کرد: مخاطبین اصلی این دوره ها بهره برداران سطح یک، کشاورزان پیشرو، مددکاران، تسهیلگران زن روستایی هستند.



کاووسی یادآورشد: در پایان این دوره آموزشی برای فراگیران، گواهینامه فنی و مهارتی صادر می شود.