احیاء باغستان نیازمند منابع مالی مستقل و پایدار است

منوچهر حبیبی در جلسه شورای باغستان که روز شنبه در سالن استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: بزرگترین کار انجام شده در بخش کشاورزی استان راه اندازی شورای باغستان‌ها در استان است که با کمک شهرداری و استانداری عملیاتی شد که باید به سرانجام خوبی برسد.

وی افزود: باغستان نماد کشاورزی سنتی قزوین است که تجارب ارزشمندی در این حوزه نهفته است که باید اقدمات زیرساختی در این بخش بخوبی انجام شود و با تشکیل جلسات کارشناسی و کمیته‌های کاربردی گزارش‌های لازم در حوزه باغستان باید ارائه شود تا بتوان به نتایج لازم رسید.

معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: کاشت درختان جدید در باغستان برای تامین بخش تخریب شده و خشک شده باغستان ضروری است که این کار با جدیت پیگیری می‌شود.

این مسئول یادآورشد: متاسفانه طمع ساخت و ساز در باغستانها زیاد شده اما با جدیت در مقابل آن ایستاده‌ایم و برای حفظ باغستان‌ها با حساسیتی که در شورای باغستان ایجاد شده توانسته ایم این ساخت و سازها را به نحو مطلوب و در حد زیادی کنترل و محدود کنیم.

حبیبی تصریح کرد: با فرهنگ سازی لازم است تا مردم نیز نسبت به تخریب باغستانها و ساخت و ساز در آن توجیه شوند و اهمیت حفظ آن را درک کنند تا همراهی بیشتری با مسئولان داشته باشند.

وی اظهارداشت: تامین منابع درآمدی پایدار و مستمر و مستقل برای باغستانها ضروری است تا بتوان طرح های این حوزه را با سرعت بیشتری اجرا کرد.

مسعود نصرتی شهردار قزوین هم با ارائه پیشنهادی در خصوص اجرای طرح پساب و تامین آب باغستانها اظهارداشت: با توجه به اعتبارات 30 میلیارد تومانی اجرای این طرح می توان پروژه را در چند فاز اجرا کرد که در بخش اول اجرای خط لوله از مسیر تصفیه خانه بوئین زهرا تا باغستان چند کانال مسیر آب در کانال به صورت ثقلی منتقل شود و سپس از آب کانال بلوار برداشت شود.

علی آقا فرهادی مدیرکل محیط زیست استان قزوین هم گفت: حدود 50 درصد آب شرب قزوین قابل بازیافت و استفاده مجدد است که با مدیریت منابع آبی می توان از ظرفیت‌های موجود بهره برداری بهینه کرد.

وی افزود: می‌توان از کمک واحدهای صنعتی آلاینده مستقر در اطراف شهر قزوین و نیز کارخانه‌های سیمان آبیک و نیروگاه شهید رجایی از محل یک درصد فروش به عنوان جرائم آلایندگی برای اجرای طرح باغستان استفاده کرد تا کارها تسریع شود.

به گفته فرهادی رقمی معادل یک میلیارد و 800 تومان از این محل می توان به پروژه تزریق کرد که برای اجرای این کار می‌توان استفاده کرد.

نادر محمدزاده تصریح کرد: باید به سمتی برویم تا آب دائمی که در استان مدیریت می شود را برای باغستانها تامین شود تا دغدغه ای برای آینده نداشته باشیم.

وی افزود: اگر بتوانیم آب را به نقطه شمالی دشت قزوین منتقل کنیم بخشی از مشکلات برطرف شده و آب مورد نیاز بخشهای دیگر نیز بخوبی تامین می‌شود که میتوان این طرح را در دست بررسی قرار داد.