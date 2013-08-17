"حال حافظ خوب است" بهترین فیلم جشنواره ملی قرآنی تسنیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم سیفی، افزود: "فیلم حال حافظ خوب است" در دومین جشنواره ملی قرآنی تسنیم، تندیس بهترین فیلم داستانی جشنواره و حمایت از تولید اثر بعدی را از آن خود کرد.

وی با اشاره به اینکه اين جشنواره با هدف تشويق جامعه هنری كشور و ترغيب فيلمسازان برای پرداختن به موضوعات مرتبط با قرآن كريم و استفاده از ظرفيت هنر فيلمسازی برای ثبت و انتقال نقش قرآن در جوامع اسلامی برگزار می شود، افزود: ايجاد زمينه مناسب برای رقابت سازنده در جهت ارتقای سطح كيفی و كمی هنر فيلمسازی با محوريت قرآن و عترت نیز از جمله اهداف این جشنواره است.

مسئول واحد تصویری حوزه هنری استان زنجان، با اشاره به اینکه جشنواره ملی قرآنی تسنیم با همكاری انجمن سينمای جوانان كشور، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

سیفی تاکید کرد: فیلم" حال حافظ خوب است" به کارگردانی مجتبی حیدری تا کنون در جشنواره های مختلف فرهنگی هنری کشور عناوین مختلفی را در بخش فیلم کوتاه از آن خود کرده است.

وی اظهار داشت: کسب مقام دوم جشنواره فرهنگی هنری اعتکاف در سال 92، کسب مقام نخست جشنواره سراسری نماز و نیایش، برگزیده شدن در هشتمین جشنواره فیلم دینی رویش و پنج جشنواره فیلم دانشجویی به عنوان فیلم منتخب و راهیابی به بخش مسابقه جشنواره ملی فیلم كوتاه حسنات اصفهان از جمله افتخارات این فیلم است.

این فیلم محصول حوزه هنری استان زنجان در سال 1391 بوده که به نویسندگی حسین سلیمانی و مجتبی حیدری و کارگردانی مجتبی حیدری و جبار اوجاقلو در مدت 12 روز تولید شده است.

سارق معروف طلا و جواهرات کودکان در ابهر دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر از دستگیری سارق معروف طلا و جواهرات کودکان در ابهر خبر داد.

سرهنگ علیرضا کردلو افزود: با تلاش و زحمات شبانه‌‌روزی ماموران انتظامی شهرستان ابهر و پس از چهره‌نگاری سارق توسط مالباختگان؛ توانستیم وی را پس از مدت‌ها تعقیب و مراقبت در مهرشهر کرج شناسایی کنیم.

وی اظهار داشت: این سارق پس از ورود به استان و شهرستان ابهر توسط ماموران انتظامی دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر با بیان اینکه نامبرده از سارقان معروف و سابقه‌دار است، ادامه داد: وی پس از دستگیری به جرم خود اعتراف و فردی نیز که در این ارتباط به عنوان مالخر و همچنین یکی از بستگان سارق که در سرقت‌های وی شرکت داشت شناسایی؛ دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.