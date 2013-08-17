پرداخت 32 درصد مطالبات ايثارگران تا پايان هفته

به گزارش خبرگزاري مهر، سيد مهدي اميني اعلام كرد: قرار شد با ارسال نامه اي به خزانه داري كل مبلغ هزار و صد ميليارد تومان متعلق به ايثارگران و آزادگان را كه پيش از اين براي واريز به حساب آنها قطعي شده بود و سازمان خصوصي سازي آن را به خزانه واريز كرد، مجددا براي پرداخت به اين عزيزان بازگردانده شود.

وي با تاكيد بر آنكه در صورت پاسخ سريع به اين نامه، ۳۲درصد از مطالبات ايثارگران و آزادگان تا پايان هفته جاري به حساب آنها واريز خواهد شد گفت: پس از پيگيري هاي فراوان در خصوص احقاق حقوق ايثارگران، قرار شد بنياد شهيد با وكالت به سازمان خصوصي سازي، سهام ايثارگران را به فروش رسانده و مبلغ مربوطه را به ايثارگران پرداخت كند اما اين سازمان به تعهد خود عمل نكرد و مبلغ حاصل از فروش سهام را به خزانه داري كل بازگرداند.

وي با بيان اينكه ايثارگران و آزادگان به همين منظور شكايتي را عليه سازمان خصوصي سازي و وزارت اقتصاد و دارايي به ديوان عدالت ارسال كرده اند، يادآور شد از آنجا كه بنياد شهيد از سوي ايثارگران وكالت دارد، ‌پيگير اين شكايت است.

اميني گفت: معادل ۲۴ درصد طلب هر فرد از سهام نيروگاه زاگرس است كه پس از تعيين قيمت و تعداد سهام مربوطه توسط نيروگاه يادشده اقدام مي شود. درخصوص سهام نيروگاه دماوند، ميزان سهام هر ايثارگر ۴۴ درصد از ميزان كل طلب هر ايثارگر است ،‌چون براساس وكالت نامه، مسئوليت سهام مذكور به بنياد واگذار شده ؛ لذا بنياد شهيد سهام فوق را به قيمت واگذار شده از طرف سازمان خصوصي سازي و احتساب هزينه هاي مربوطه به بانك دي واگذار خواهد كرد تا اين بانك پس از افزايش سرمايه با مجوز بانك مركزي نسبت به اهداي سهام خود كه امكان پرداخت نقدي در سازمان بورس را دارد، اقدام كند.

مشاور امور آزادگان در بنياد شهيد گفت: عليرغم مجوز ديوان محاسبات براي واريز بخشي از مطالبات ايثارگران و آزادگان از سوي سازمان خصوصي سازي، اين سازمان به تعهد خود عمل نكرد لذا اين افراد شكايتي را عليه وزير اقتصاد و دارايي و سازمان خصوصي سازي تنظيم و به ديوان عدالت اداري و ديوان محاسبات ارائه كرده اند.