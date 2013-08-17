به گزارش خبرنگار مهر، دکتر روحاني در اين جلسه بابيان اينکه همکاري هاي زيادي ميان دولت تدبير و اميد و مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت گيرد، تصريح کرد: اراده و خواست دولت يازدهم همکاري نزديک با همه نهادهاي قانوني از جمله مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

رئيس جمهور، مجمع تشخيص مصلحت نظام را يادگاري ماندگار از امام راحل براي بن بست شکني قانوني در کشور برشمرد و اظهار داشت: اين مجمع جايگاهي رفيع و شايسته در نظام اسلامي دارد، به ويژه پس از بازنگري قانون اساسي کليد حل معضلات و مشکلات نظام در گذشته بوده و درآينده نيز خواهد بود.



روحاني با تاکيد بر اينکه مجمع تشخيص مصلحت نظام بازوي قوي مشورتي رهبري معظم انقلاب و منشاء خدمات موثري براي نظام است، خاطر نشان کرد: اميدوارم دولت در اين دوره بتواند از حضور آيت الله هاشمي رفسنجاني که از استوانه هاي انقلاب است و روساي قوا و ساير اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در مسير دستيابي به اهداف مدنظر خود استفاده کند.



رئيس جمهور افزود: اعضاي دولت تدبير و اميد براي شرکت در کميسيون هاي تخصصي مجمع تشخيص مصلحت نظام، ارائه نظرات و تشريک مساعي جديت خواهند داشت چرا که تصميمات اتخاذ شده در اين کميسيون ها و نهايي شدن آنها در جلسات رسمي مجمع، مسير کلي نظام را مشخص و به هماهنگي امور اجرايي کشور کمک مي کند.



روحاني با اشاره به بعد نظارتي مجمع تشخيص مصلحت نظام بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام، گفت: هماهنگي موثر ميان دولت يازدهم و مجمع تشخيص مصلحت نظام مي تواند موجب تسريع در انجام امور شده و مطمئناً نظارت مجمع ياري رسان دولت براي حل مشکلات کشور خواهد بود.