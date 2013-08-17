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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۳۴

ویسکرمی خبر داد:

34 هزار مجوز مشاغل خانگی در لرستان صادر شد/ ضرورت تامین منابع بانکی

34 هزار مجوز مشاغل خانگی در لرستان صادر شد/ ضرورت تامین منابع بانکی

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان از اخذ مجوز برای 34 هزار مورد طرح مشاغل خانگی در این استان خبر داد.

حامد ویسکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در مجموع برای 34 هزار طرح مشاغل خانگی در لرستان مجوز صادر شده است، اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون نیز برای هزار و 642 مورد مشاغل خانگی در استان لرستان مجوز صادر و موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.

وی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده به طرح‌های مشاغل خانگی لرستان عنوان کرد: در مجموع طی سال جاری بیش از 630 میلیارد ریال تسهیلات به متقاصیان مشاغل خانگی استان پرداخت شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان ادامه داد: همچنین از محل اعتبارات سال 91 - 90  نیز بیش از 59 میلیارد و 151 میلیون تومان تسهیلات به طرح‌های مشاغل خانگی استان پرداخت شده است.

ویسکرمی یادآور شد: این میزان تسهیلات به 15 هزار و 821 متقاضی پرداخت شده است.

وی افزود: در مجموع برای 34 هزار و 760 طرح مشاغل خانگی در لرستان مجوز صادر شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان کمبود منابع بانکی و عدم تامین ضامن بانکی را از عوامل عدم پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی در استان دانست و گفت: متقاضیان تسهیلات مشاغل خانگی می‌‌توانند با مراجعه به سایت مشاغل خانگی و دستگاه‌های اجرایی صادرکننده مجوز خود، برای ثبت‌نام اقدام و تسهیلات مورد نیاز را ازطریق طرح حمایت از مشاغل خانگی دریافت کنند.

کد مطلب 2117332

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