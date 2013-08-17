34 هزار مجوز مشاغل خانگی در لرستان صادر شد/ ضرورت تامین منابع بانکی

حامد ویسکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در مجموع برای 34 هزار طرح مشاغل خانگی در لرستان مجوز صادر شده است، اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون نیز برای هزار و 642 مورد مشاغل خانگی در استان لرستان مجوز صادر و موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.

وی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده به طرح‌های مشاغل خانگی لرستان عنوان کرد: در مجموع طی سال جاری بیش از 630 میلیارد ریال تسهیلات به متقاصیان مشاغل خانگی استان پرداخت شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان ادامه داد: همچنین از محل اعتبارات سال 91 - 90 نیز بیش از 59 میلیارد و 151 میلیون تومان تسهیلات به طرح‌های مشاغل خانگی استان پرداخت شده است.

ویسکرمی یادآور شد: این میزان تسهیلات به 15 هزار و 821 متقاضی پرداخت شده است.

وی افزود: در مجموع برای 34 هزار و 760 طرح مشاغل خانگی در لرستان مجوز صادر شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان کمبود منابع بانکی و عدم تامین ضامن بانکی را از عوامل عدم پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی در استان دانست و گفت: متقاضیان تسهیلات مشاغل خانگی می‌‌توانند با مراجعه به سایت مشاغل خانگی و دستگاه‌های اجرایی صادرکننده مجوز خود، برای ثبت‌نام اقدام و تسهیلات مورد نیاز را ازطریق طرح حمایت از مشاغل خانگی دریافت کنند.