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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۲۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

حمایت کامل مدیران ذوب‌آهن از لوکا/ خشن‌ترین خطا روی بیاتی‌نیا رخ داد

حمایت کامل مدیران ذوب‌آهن از لوکا/ خشن‌ترین خطا روی بیاتی‌نیا رخ داد

سخنگوی باشگاه ذوب‌آهن اعلام کرد لوکا بوناچیچ مورد تائید مدیران این باشگاه اصفهانی بوده و بحث تغییر در راس هرم کادرفنی صحیح نیست.

کامران شیرزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد احتمال برکناری لوکا بوناچیچ به خاطر نتایج ضعیف این تیم در هفته‌های نخست سیزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: لوکا بوناچیچ مورد تائید و حمایت صددرصد مدیرعامل شرکت، هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن است و مدیران باشگاه قصد تغییر سرمربی تیم فوتبال را ندارند.

وی با اشاره به اشتباهات بیژن حیدری داور دیدار ذوب‌آهن با مس کرمان اضافه کرد: متاسفانه داور 3 پنالتی صددرصد تیم ذوب‌آهن را نادیده گرفت. به همین دلیل فیلم این مسابقه را برای برای کمیته داوران ارسال شد تا به این موضوع رسیدگی کند.

سخنگوی باشگاه ذوب‌آهن با اشاره به اینکه قاسم حدادی‌فر به دلیل محرومیت بازی با ملوان را از دست داد، در مورد مصدومیت محسن بیاتی‌نیا هم تاکید کرد: در دقیقه 6 بازی، محمدباقر صادقی ‌دروازه‌بان سایپا حرکت خطرناکی را روی محسن بیاتی‌نیا انجام داد که باعث شد این بازیکن از نواحی فک، دهان و انگشت سبابه دست راست دچار شکستگی شود.

وی با بیان اینکه این خطا را می‌توان یکی از خشن‌ترین صحنه‌های فوتبالی در سال‌های اخیر فوتبال ایران برشمرد، ادامه داد: داور باید به خاطر آن خطا دروازه‌بان سایپا را از زمین اخراج و یک پنالتی به سود ذوب‌آهن اعلام می‌کرد. اگر آن اتفاق رخ می‌داد ذوب‌آهن برابر سایپا یک پیروزی ارزشمند بدست می‌آورد.

شیرزادی با تاکید بر اینکه کمیته انضباطی با دیدن آن صحنه حتی می‌تواند دروازه‌بان سایپا را محروم کند، در مورد وضعیت میزان مصدومیت محسن بیاتی‌نیا گفت: این بازیکن صبح امروز در تهران جراحی شد و قطعا بازی با ملوان را از دست می‌دهد، البته میزان دوری این بازیکن از میادین بعد از اعلام نظر پزشکان معالج مشخص خواهد شد.

کد مطلب 2117335

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