به گزارش خبرگزاری مهر، رامين دوست محمدي افزود: از اين تعداد حدود ۳۰۰ مقاله به زبان فارسي، ۲۰ مقاله به زبان انگليسي و ۵۰ مقاله به زبان روسي از كشورهاي مستقل مشترك المنافع اعم از قرقيزستان، ازبكستان و روسيه دريافت شده است.

وي با اشاره به برگزاري نخستين كنفرانس بين المللي مهندسي معدن، فرآوري، متالورژي و محيط زيست ۲۵ لغايت ۳۰ شهريور امسال افزود: بخشي از مقالات دريافتيبه صورت سخنراني به زبان هاي فارسي، روسي و انگليسي خواهد بودو بخشي به صورت پوستر ارائه مي شود.

دوست محمدي ادامه داد: تعداد ۶۷ داور عضو هئیت علمي دانشگاه هاي معتبر داخلي و خارجي كشورهاي روسيه، ازبكستان، قزاقستان، آلمان، بنين در اين كنفرانس همكاري دارند.

دبير علمي نخستين كنفرانس بين المللي مهندسي معدن، فرآوري، متالورژي و محيط زيست گفت: برگزاري اين كنفرانس در پي سفر به روسيه و توافق با دانشگاه ملل روسيه به عنوان يكي از بزرگترين دانشگاه هاي مسكو و چهارمين دانشگاه بزرگ روسيه در حوزه مهندسي عملياتي شد.

به گفته دوست محمدي محورهاي كنفرانس مشتمل بر مهندسي معدن، اكتشاف،استخراج و فرآوري مواد معدني،مهندسي متالوژي به ويژه در حوزه استخراج و توليد فلزات و حوزه هاي زيست محيطي معدن خواهد بود.عضو هيات علمي دانشگاه زنجان اظهار كرد: محورهاي كنفرانس به صورت علمي و كاربردي بوده و علاوه بر مباحث علمي به بحث هاي اقتصادي نيز پرداخته خواهد شد.

وي با بيان اينكه صنعت معدني مي تواند محرك توسعه پايدار باشد افزود: وضعيت ايران از نظر ذخاير معدني چشمگير و شرايط استان زنجان از نظر تنوع ماده معدني بي نظير است بنابراين توسعه بخش معدن توسعه پايدار،توزيع مناسب ثروت و اشتغالزايي را در پي دارد.

وي ادامه داد: در بحث علمي و فني كنفرانس، زمين شناسي و اكتشاف معدن شامل ژئوفيزيك، ژئوشيمي، استخراج شامل حفاري، حمل و نقل، طراحي معدن روباز و زيرزميني، حوزه فرآوري مواد معدني و متالورژي مطرح خواهد شد.

دوست محمدي افزود: اكتشاف نفت و گاز و بررسي ملاحظات زيست محيطي معادن و تمامي صنايع مرتبط با معدن نيز در كنفرانس جاي دارد.

دبير علمي نخستين كنفرانس بين المللي مهندسي معدن، فرآوري، متالورژي و محيط زيست گفت: برگزاري كارگاه هاي آموزشي و نمايشگاه تخصصي در اين كنفرانس به تبادل اطلاعات فعالان صنعت معدن كه يكي از نيازهاي اساسي آن ها براي رشد و توسعه است، خواهد انجاميد.

دوست محمدي خاطرنشان كرد: برگزاري همايش بين المللي مهندسي معدن، فرآوري، متالوژي و محيط زيست بدون همكاري فعالان بخش صنعت و معدن و مسوولان امكان پذير نيست.

1,7میلیارد ریال صدقه در شهرستان زنجان جمع‌آوری شد

مدير کميته امداد شهرستان زنجان از جمع‌آوري يک ميليارد و 700 ميليون ريال صدقه در شهرستان زنجان خبر داد.

اصغر پناهي افزود: سالانه بيش از 45 طرح مشارکتي توسط کميته امداد اجرايي مي‌شود که اين طرح‌ها برگرفته از سنت‌هاي حسنه اسلامي است.

وي با اشاره به اينکه عمل به سيره ائمه معصومان (ع) و همچنين محروميت زدايي از مهم‌ترين اهداف اجراي طرح‌هاي مشارکتي کميته امداد است، تصريح کرد: استفاده و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي عظيم مردمي در کمک‌ به خانواده‌هاي نيازمند نيز از اهدافي است که در اجراي اين طرح‌ها دنبال مي‌شود.

مدير کميته امداد شهرستان زنجان در ادامه با اشاره به اينکه در حال حاضر نيز يکي از عمده طرح‌هاي اجرايي کميته امداد جمع‌آوري صدقات است، اضافه کرد: با برآورد صورت گرفته در شهرستان زنجان 60 هزار صندوق صدقه وجود دارد.

پناهی با اشاره به جمع‌آوري يک ميليارد و 750 ميليون ريال صدقه طي تير ماه در شهرستان زنجان افزود: اين مبالغ در راستاي برطرف کردن نيازهاي خانواده‌هاي مددجو شامل مشکلات معيشتي، تحصيلي، فرهنگي و ... هزينه مي‌شود.