محمدرضا صادق در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که آیا آقای رحیم عبادی به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش معرفی شده است یا خیر؟، اظهار کرد: این خبر صحت ندارد.

وی در خصوص معرفی سرپرست وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز افزود: آقای جعفر توفیقی از سوی رئیس جمهور به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی شده است.

مشاور رئیس جمهور ادامه داد: همچنین آقای رضا صالحی امیری به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان از سوی رئیس جمهور معرفی شده است.

‫به گزارش مهر، پیشتر اخباری مبنی بر انتصاب رحیم عبادی به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش، جعفر توفیقی به عنوان سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و محمد علی نجفی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی در برخی رسانه ها منتشر شد که مشاور رئیس جمهور در گفتگو با مهر تنها صدور احکام سرپرستی آقایان رضا صالحی امیری به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان و جعفر توفیقی را به عنوان سرپرست وزارت علوم از سوی رئیس جمهور تائید کرد.‬‎

‫در خصوص سایر افرادی که از آنها نام برده شده هنوز تصمیم گیری نهایی صورت نگرفته است.

ضمن اینکه تا دقایقی دیگر احکام صادر شده از سوی رئیس جمهور برای افراد ذکر شده در پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری و دولت منتشر خواهد شد.‬‎

