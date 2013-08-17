حسین واعظیان، دبیر جشنواره و نمایشگاه رسانه های دیجیتال در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آغاز ثبت نام هفتمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال اظهار داشت: امسال در هفتمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال، بخش‌های متنوع و جذابی پیش بینی و برنامه ریزی شده است.

واعظیان مدت زمان ثبت نام در بخش نمایشگاهی را تا پایان وقت اداری 10 شهریور 1392 اعلام کرد و افزود: علاقمندان به حضور در هفتمین نمایشگاه بین المللی رسانه‌های دیجیتال می توانند طی مدت اعلام شده با مراجعه به سایت login.Saramad.ir نسبت به ثبت نام اقدام کرده و در اولویت تقسیم بندی غرفه های نمایشگاهی و جانمایی قرار گیرند.

وی همچنین با اشاره به سیر صعودی استقبال علاقمندان به مشارکت در نمایشگاه رسانه های دیجیتال طی ادوار گذشته و تراکم ثبت نام در روزهای پایانی، تاکید کرد: با توجه به مدت زمان در نظر گرفته شده، مهلت ثبت نام به هیچ وجه تمدید نخواهد شد، بنابراین علاقه مندان به مشارکت نباید منتظر تمدید زمان ثبت نام باشند.

واعظیان گفت: دوره هفتم نمایشگاه رسانه های دیجیتال در بخش های نشر دیجیتال، فناوری و هنرهای دیجیتال، خانواده و رسانه های دیجیتال، نرم‌افزار‌های تلفن همراه، رسانه های برخط، بین‌الملل، دانش دیجیتال، فرصت ها و تهدید ها، مراکز فرهنگی دیجیتال و مسابقات و سرگرمی پذیرای مخاطبین خواهد بود و ناشرین و فعالان این عرصه می توانند با توجه به بخش های موجود به ثبت نام برای دریافت غرفه اقدام کنند.

دبیر جشنواره و نمایشگاه رسانه های دیجیتال افزود: بخش جشنواره رسانه های دیجیتال امسال با هدف فراهم آوردن بستر رقابت میان تولیدکنندگان به شناسایی و ارزیابی تولیدات جدید رسانه های دیجیتال در بخش های تارنمای اینترنتی و رسانه های برخط، نرم افزارهای تلفن همراه و سامانه های برخط غیر اینترنتی، بازی های رایانه ای و سرگرمی های دیجیتال، نرم افزارهای رسانه ای، هنرهای دیجیتال، پژوهش-فناوری و ایده، تولیدات دانش آموزی و بخش از نگاه مخاطب می پردازد.

واعظیان با بیان اینکه امسال تغییراتی در جشنواره رسانه های دیجیتال خواهیم داشت، اضافه کرد: بخش "از نگاه مخاطب"، بخش جدیدی در جشنواره است که داوری آن توسط مخاطبین صورت خواهد پذیرفت.

وی با اشاره به بخش "پژوهش – فناوری و ایده" گفت: این بخش از جشنواره بصورت "کنفرانس بین المللی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال" برگزار خواهد شد.

دبیر جشنواره و نمایشگاه رسانه های دیجیتال آخرین مهلت ارسال آثار برای شرکت در بخش جشنواره را اول آبان ماه 1392اعلام کرد و گفت: مراسم اختتامیه جشنواره هفتم رسانه های دیجیتال و معرفی برگزیدگان در آذرماه 1392 برگزار خواهد شد