كيفرخواست سه متهم سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی شیراز صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرونده این سه متهم سرقت مسلحانه كه در اسفند ماه سال گذشته اقدام به سرقت مسلحانه توام با آزار و تهديد و مشاركت در آدم ربايي كرده بودند پس از رسيدگي در شعبه 17 بازپرسي دادسراي امور جنايي و جرائم امنيتي شيراز با صدور كيفرخواست توسط قاضی سپاسدار سرپرست دادسرای ویژه امور جنایی و جرائم امنتی شیراز به دادگاه جزايي ارسال شد.

اين سه متهم كه در پوشش مسافر بر شخصي اقدام به سواركردن شاكي پرونده كرده بودند در طول مسير با تهديد سلاح سرد و آزار اقدام به سرقت اموال وي كرده بودند.

متهمان پرونده كه دو مرد و يك زن جوان هستند پس از دستگيري و طي شدن مراحل قانوني تحقيقات به جرائم خود اعتراف كردند.

قاضي اسدي بازپرس شعبه 17 دادسراي جنايي شيراز با اشاره به اين مطلب كه دو نفر از اين متهمان داراي پيشينه كيفري هستند، افزود: پرونده متهمان طبق شواهد و قرائن و اقرار صريح به بزه ارتكابي با استناد به مواد 621 و 654 قانون مجازات اسلامي با صدور كيفرخواست به مرجع ذيصلاح رسيدگي در دادگاه جزايي ارسال شد.

انهدام باند سارقان خودرو در ممسني

با تلاش ماموران انتظامي شهرستان ممسني استان فارس اعضاي باند سارقان خودرو در آن شهرستان دستگير و خودروهاي سرقتي از آنان كشف شد.

فرمانده انتظامي ممسني با اعلام اين خبر گفت: ماموران انتظامي شهرستان مطلع شدند اعضاي يك باند سارق خودرو اقدام به سرقت خودروها از شهر شيراز كرده و با انتقال آنها به شهرستان ممسني در يك كارگاه زيرزميني اقدام به اوراق خودروها مي كنند.

سرهنگ داوود امجدي افزود: بلافاصله ماموران با شناسايي محل كارگاه زيرزميني و طي هماهنگي با مقام قضايي و در يك عمليات منسجم دو نفر از اعضاي اين باند به نام هاي "س-د" و "ر- ك" را دستگير كردند.

وي تصريح كرد: ماموران در بازرسي از كارگاه دو دستگاه خودروسرقتي پرايد به همراه مقادير زيادي قطعات اوراقي كشف كردند.

فرمانده انتظامي شهرستان ممسني گفت: در تحقيقات صورت گرفته سرقت خودروهاي كشف شده با همدستي فردي به نام " و- الف" از آنها كشف شد.

سرهنگ امجدي افزود: تلاش براي دستگيري يك نفر همدست سارقان همچنان ادامه دارد.