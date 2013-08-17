قربان تا غدیر بهترین فرصت برای نمایش وحدت مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر؛ سید مهدی رحیمی ظهر شنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه مسئله وحدت از اصول و راهبردهای دین اسلام است، اظهارکرد: بسیاری از اعمال عبادی ما روی مسئله وحدت تاکید دارد.

وی با بیان اینکه نقطه اوج وحدت هر سال در مراسم حج تکرار می شود، اظهارکرد: قربان تا غدیر نیز می‌تواند زمینه بسیار خوب دیگری برای نمایش وحدت بین مسلمانان باشد.

رحیمی با بیان اینکه جشنواره قربان تا غدیر نیز در راستای نهادینه کردن فرهنگ قربان تا غدیر برگزار می‌شود، ادامه داد: بخش مقاله‌نویسی این جشنواره با همکاری دانشگاه بیرجند و به صورت همایش‌های دانشجویی برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم کشور را در این برهه عبور دهیم باید به مسئله وحدت توجه شود، گفت: مسئله وحدت آن چیزی است که مد نظر رهبری است و می‌تواند کشور را از این پیچ تاریخی سخت عبور دهد.

دبیر کمیته علمی نهمین جشنواره ملی قربان تا غدیر با بیان اینکه قربان تا غدیر می تواند ما را در این زمینه کمک کند، ادامه داد: برگزاری این جشنواره می تواند معرفت و دانش عمیقی در زمینه وحدت ایجاد کند.

رحیمی با اشاره به اینکه نا آگاهی‌ها به برخی از تفرقه‌ها دامن زده است، ادامه داد: می‌توانیم با مشارکت رسانه‌ها، مردم و به ویژه علما و اندیشمندان اهل تشیع و تسنن در این موقعیت خاص کشور به اهداف راهبردی نظام کمک کنیم.

وی با بیان اینکه فراخوان مستقل بخش مقاله‌نویسی به همه دانشگاه ها، حوزه ها و مراکز آموزش و پرورش کشور ارسال شده است، افزود: برخی از اساتید و صاحبنظران نیز با همکاری دانشگاه شناسایی و فراخوان مقالات به آنها نیز ارسال شده است.

رحیمی با بیان اینکه با برگزار این جشنواره در نظر داریم حقایق اسلامی را در عرصه علم به مشارکت بگذاریم، تصریح کرد: مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه این جشنواره تا ششم مهر ماه سال جاری ادامه دارد.

وی بیان کرد: تا کنون 12 مقاله به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که پیش‌ینی می‌شود ارسال آثار را در شهریور ماه بیشتر داشته باشیم.