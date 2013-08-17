شاخص امروز بورس همدان 800 واحد افزایش یافت

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در معاملات امروز شنبه در بورس منطقهاي همدان، تعداد 7 میلیون و 480 هزار و 779 سهم داد و ستد شد.
مدیر بورس منطقهای همدان افزود: ارزش سهام مبادله شده امروز 48 میلیارد و 877 ميليون و 816 هزار و 357 ريال بوده است.
صمدی ادامه داد: 48 درصدمبادلات امروز مربوط به خريد سهام و 52 درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.
و افزود: اين تعداد سهام متعلق به 90 شركت است.
مدیر بورس منطقه ای همدان اظهار داشت: امروز 20 كد معاملاتي جديد در تالار همدان ايجاد شد.
عباس صمدی در پایان سخنانش اضافه کرد: شاخص کل بورس همدان امروز به 60410 واحد رسيد، كه در مقايسه با چهارشنبه گذشته ، 800 واحد افزایش يافت.
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