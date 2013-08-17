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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۵۴

صمدی به مهر خبر داد:

شاخص امروز بورس همدان 800 واحد افزایش یافت

شاخص امروز بورس همدان 800 واحد افزایش یافت

همدان- خبرگزاری مهر: مدیر بورس منطقه ای همدان گفت: امروز شاخص کل بورس همدان در مقايسه با چهارشنبه گذشته 800 واحد افزایش يافت.

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در معاملات امروز شنبه در بورس منطقه‌اي همدان، تعداد 7 میلیون و 480 هزار و 779 سهم داد و ستد شد.

مدیر بورس منطقه‌ای همدان افزود: ارزش سهام مبادله شده امروز 48 میلیارد و 877 ميليون و 816 هزار و 357 ريال بوده است.

صمدی ادامه داد: 48 درصدمبادلات امروز مربوط به خريد سهام و 52 درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

و   افزود: اين تعداد سهام متعلق به 90 شركت است.

    مدیر بورس منطقه ای همدان اظهار داشت: امروز 20 كد معاملاتي جديد در تالار همدان ايجاد شد.

    عباس صمدی در پایان سخنانش اضافه کرد: شاخص­ کل بورس همدان امروز به 60410 واحد رسيد، كه در مقايسه با چهارشنبه  گذشته ، 800 واحد افزایش يافت. 

 

 

 

 

کد مطلب 2117353

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