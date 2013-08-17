356 دانشجوی شاهد از خدمات دانشگاه آزاد پرند برخوردار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی ستاد امور شاهد و ایثارگران واحد پرند با حضور رضا صداقت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، شفیعی دبیر ستاد امور شاهد و ایثارگر واحد پرند، افشین سفاهنگ عضو ستاد شاهد و ایثارگر و فرزند شهید، یوسفی رییس بنیاد شهید رباط کریم، علی نژاد معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران رباط کریم و جمعی از مسئولین و مدیران در محل اتاق جلسات دفتر ریاست واحد پرند تشکیل شد.

مجید شفیعی دبیر ستاد امور شاهد و ایثارگر واحد پرند، گزارشی از وضع موجود دانشجویان شاهد و ایثارگر ارائه داد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند دارای 356 دانشجوی شاهد و ایثارگر، 11 کارمند ایثارگر و 670 فرزند ایثارگر، جانباز زیر 25 است که در حال حاضر از خدمات ستاد برخوردار هستند.

وی شرایط فعلی ستاد شاهد و امور ایثارگران را با مدیریت فعلی فرهاد دانشجو ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی مثبت ارزیابی کرد و افزود: در گذشته ستاد شاهد و ایثارگر مخصوص امور دانشجویی بود اما اکنون اساتید و کارمندان واجد شرایط نیز عضو ستاد هستند.

تاکید بر اجرای مصوبات دانشگاه درخصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر

صداقت هم ضمن تقدیر از حضور اعضای حاضر در جلسه با بیان اینکه اینگونه جلسات کمک می‌کند که به بهترین شکل هماهنگی لازم برای خدمت به عزیزان شاهد و ایثارگر انجام شود، گفت: هیچ افتخاری بالاتر از خدمت به این عزیزان نیست.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، ارتقا و بهبود سطح علمی دانشجویان شاهد وایثارگر را از وظایف اصلی ذکر و بر اجرای دقیق مصوبات دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص دانشجویان فرزند شاهد و ایثارگر تأکید کرد.