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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۲۲

طی حکمی از سوی رييس‌جمهور؛

جعفرتوفيقي رسما به عنوان سرپرست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري منصوب شد

جعفرتوفيقي رسما به عنوان سرپرست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري منصوب شد

حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر حسن روحاني رييس‌جمهوري اسلامي ايران در حکمي دکتر جعفر توفيقي داريان را به عنوان سرپرست «وزارت علوم، تحقيقات و فناوري» منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم رييس‌جمهور به شرح زير است:


بسم‌الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي دکتر جعفر توفيقي داريان

براساس اصل 135 قانون اساسي و نظر به مراتب تعهد و سوابق علمي و مديريتي جنابعالي، به موجب اين حکم، شما را به سرپرستي «وزارت علوم، تحقيقات و فناوري» برمي‌گزينم.

اميد است با عنايات الهي و همکاري همه همکاران آن وزارت، اعضاي هيأت‌هاي علمي و دانشجويان دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي سراسر کشور، در خدمت به ملت شريف ايران و نظام جمهوري اسلامي با رعايت اصول قانون‌مداري، اعتدال‌گرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد موفق باشيد.
کد مطلب 2117359

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