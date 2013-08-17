جعفرتوفيقي رسما به عنوان سرپرست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم رييسجمهور به شرح زير است:
بسمالله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دکتر جعفر توفيقي داريان
براساس اصل 135 قانون اساسي و نظر به مراتب تعهد و سوابق علمي و مديريتي جنابعالي، به موجب اين حکم، شما را به سرپرستي «وزارت علوم، تحقيقات و فناوري» برميگزينم.
اميد است با عنايات الهي و همکاري همه همکاران آن وزارت، اعضاي هيأتهاي علمي و دانشجويان دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي سراسر کشور، در خدمت به ملت شريف ايران و نظام جمهوري اسلامي با رعايت اصول قانونمداري، اعتدالگرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد موفق باشيد.
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