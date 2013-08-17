به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی یاسینی در حاشیه برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: یکی از مهمترین برنامه‌های اقتصادی شهرستان ورامین، ایجاد نمایشگاهی دائمی است تا تولید کنندگان محصولات مختلف به ویژه محصولات مرتبط با کشاورزی بتوانند کالاهای تولیدی خود را به مصرف‌کنندگان عرضه کنند.

وی افزود: هم اکنون مکان این نمایشگاه مشخص شده و در مرحله انتخاب پیمانکار جهت تجهیز و راه‌اندازی آن هستیم.

معاون فرمانداری ورامین عنوان کرد: این مکان امکان استقرار بیش از ۶۰ غرفه را داشته و می‌تواند بسیاری از نیازهای نمایشگاهی شهرستان را رفع کند.

وی گفت: البته این نمایشگاه تنها به عرصه محصولات تولیدی و یا کشاورزی و یا برگزاری نمایشگاه های فصلی خلاصه نمی شود بلکه به عنوان مکانی عمومی جهت برگزاری نمایشگاه های فرهنگی، نمایشگاه کتاب و هر گونه برنامه های که می توان در آن قابلیت های شهرستان را در معرض دید علاقمندان قرار داد بهره برد.

یاسینی یادآور شد: برپایی این نمایشگاه دائمی می تواند شهرستان ورامین را به عنوان پایگاه اصلی عرضه محصولات به ویژه در خصوص محصولات و تجهیزات کشاورزی تبدیل کرده و مصرف‌کنندگان عمده منطقه را جهت دست یابی بی واسطه به کالاهای تولیدی به این شهرستان روانه کند که این امر موجب توسعه صنعت در ورامین خواهد شد.

این مسئول همچنین با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی مدارس از برپایی نمایشگاه پائیزه در ورامین خبر داد.

معاون اداری مالی و برنامه ریزی فرمانداری ورامین اعلام کرد: این نمایشگاه در نیمه شهریور ماه سالجاری و در محل سالن ورزشی تختی باحضور تولید کنندگان مستقر در شهرستان ورامین دایر خواهد شد.

وی گفت: تلاش خواهد شد تا با حضور بی‌واسطه تولید کنندگان مستقر در شهرستان و با در نظر گرفتن منافع مصرف‌کنندگان، کالاهای مورد نیاز شهروندان با حداقل قیمت در اختیار آنان قرار گیرد.