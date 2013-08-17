5 میلیارد ریال زکات در بروجرد جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی معظمی ظهر شنبه در جلسه ستاد زکات شهرستان بروجرد با بیان این خبر اظهار داشت: امسال مبلغ پنج میلیارد و 478 میلیون و 430 هزار ریال زکات به صورت نقدی و غیر نقدی در سطح شهرستان بروجرد جمع آوری شده که این رقم نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: این میزان زکات توسط ستاد زکات شهرستان طی سال 92 در سطح روستاهای بخش اشترینان و بخش مرکزی بروجردی بروجرد جمع آوری شده است.

مدیر منطقه ای کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بروجرد همچنین با اشاره به بخشهایی از عملکرد ستاد زکات این شهرستان در سال 92 ادامه داد: اعزام 25 روحانی به 75 روستا برای تبلیغ واجب الهی زکات و فطریه از جمله این فعالیت ها بوده است.

معظمی ادامه داد: توزیع 400 نسخه بروشور تبلیغاتی زکات در بین روحانیون، برگزاری مسابقه حدیث زکات در ایام ماه رمضان، ارسال حدود سه هزار و 500 پیامک احادیث زکات توسط جهاد کشاورزی به کشاورزان در راستای فرهنگ سازی این فریضه واجب الهی و... از جمله فعالیتهای تبلیغی انجام شده در این زمینه بوده است.