به گزارش خبرنگارمهر، احمد اسماعیلی ظهر شنبه در جمع مسئولان استان افزود: اهتمام به برگزاری یادوآره ها به نوعی ارزش نهادن بر ایثارگری شهدا، پاسداری از خون گرانبهای مردان و زنان و کلاسی برای آموزش درس رشادت، دلاوری و خدمتگزاری است.

وی تصریح کرد: یادآوری رشادت ها و فداکارهای شهیدان می تواند در معرفی الگو به جامعه به ویژه نسل جوان و زنده نگه داشتن مفاخر ارزشی واسلامی برای مقابله با تهاجم فرهنگی نقش مثمر ثمری داشته باشد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان با تاکید بر اینکه برگزاری یادواره شهدا در راستای ترویج فرهنگ ایثار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: آشنایی نسل جدید با ایثارگری ‌های رزمندگان در دوران هشت سال دفاع مقدس از ضروریات امروز جامعه است.

وی همچنین افزود: برای تحقق اهداف انقلاب و زنده نگهداشتن راه شهدا باید جوانان را با آرمانهای انقلاب و فرهنگ جهاد و شهادت بیشتر آشنا کرد.

اسماعیلی ادامه داد: برگزاری یادواره شهدا حرکتی ارزشمند در انتقال مبانی فکری انقلاب و فرهنگ ایثار وشهادت به جوانان در جنگ نرم استكبار جهاني عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي است.