ابلاغ فرمانداری ویژه گنبدکاووس/ انتقاد از قراردادهای سفید امضاء با کارگران

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله نوراللهی بعدازظهر شنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران شهرستان افزود: امروز صبح ابلاغیه فرماندرای ویژه از سوی وزیر کشور به استانداری و از سوی استان به این شهرستان ابلاغ شده است.

وی اظهار داشت: فرماندار گنبد کاووس با این ابلاغیه به عنوان معاون استاندار ارتقاء می یابد و شش دستگاه اجرایی شهرستان نیز مانند آموزش و پرورش، اطلاعات، صنعت و معدن، جها کشاورزی، تعاون و دارایی به سمت معاونان مدیرکل ارتقاء می یابند.

فرماندار گنبدکاووس گفت: تاکنون در سطح کشور پنج شهرستان به فرمانداری ویژه ارتقاء یافته اند.

انتقاد قراردادهای سفید امضاء در یک کارخانه

نوراللهی درباره مشکل کارخانه هایتر هاووش شهرستان گفت: با اداره تعاون و بیمه صحبت شده که مشکلات کارگران و کارکنان این شرکت رفع شود.

وی با اشاره به قراردادهای سفید امضا کارگران در این شرکت گفت: این کار یک جرم بوده و به مسئولان شرکت تذکر داده شده است.

تشکیل شورای هماهنگی روابط عمومی

فرماندار گنبدکاووس همچنین با تاکید برتشکیل شورای هماهنگی روابط عمومی در شهرستان گفت: این شورا سبب هماهنگی بیشتر بین مسئولان ادارات و خبرنگاران می شود.

وی با گرامیداشت و تجلیل از تلاشهای خبرنگاران افزود: خبرنگاران عامل حرکت و پویایی خدمت به مردم و پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند.

نوراللهی یادآورشد: خبرنگاران عامل بهینه سازی کارها، حذف کاهش نقاط ضعف قدرت مدیریان و افزایش کارایی آنها، روشنگری و شفاف سازی در عرصه های مختلف

وی تاکید کرد: باید درک متقابل بین مسئولان و خبرنگاران وجود داشته باشد و مدیران اگر با دست خالی کار کنند هنر کرده اند.