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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۳۹

نوراللهی مطرح کرد:

ابلاغ فرمانداری ویژه گنبدکاووس/ انتقاد از قراردادهای سفید امضاء با کارگران

ابلاغ فرمانداری ویژه گنبدکاووس/ انتقاد از قراردادهای سفید امضاء با کارگران

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: فرماندار گنبدکاووس از ابلاغ حکم فرماندرای ویژه شهرستان طی امروز از سوی وزارت کشور به استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله نوراللهی بعدازظهر شنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران شهرستان افزود: امروز صبح ابلاغیه فرماندرای ویژه از سوی وزیر کشور به استانداری و از سوی استان به این شهرستان ابلاغ شده است.

وی اظهار داشت: فرماندار گنبد کاووس با این ابلاغیه به عنوان معاون استاندار ارتقاء می یابد و شش دستگاه اجرایی شهرستان نیز مانند آموزش و پرورش، اطلاعات، صنعت و معدن، جها کشاورزی، تعاون و دارایی به سمت معاونان مدیرکل ارتقاء می یابند.
 
فرماندار گنبدکاووس گفت: تاکنون در سطح کشور پنج شهرستان به فرمانداری ویژه ارتقاء یافته اند.
 
انتقاد قراردادهای سفید امضاء در یک کارخانه
 
نوراللهی درباره مشکل کارخانه هایتر هاووش شهرستان گفت: با اداره تعاون و بیمه صحبت شده که مشکلات کارگران و کارکنان این شرکت رفع شود.
 
وی با اشاره به قراردادهای سفید امضا کارگران در این شرکت گفت: این کار یک جرم بوده و به مسئولان شرکت تذکر داده شده است.
 
تشکیل شورای هماهنگی روابط عمومی
 
فرماندار گنبدکاووس همچنین با تاکید برتشکیل شورای هماهنگی روابط عمومی در شهرستان گفت: این شورا سبب هماهنگی بیشتر بین مسئولان ادارات و خبرنگاران می شود.
 
وی با گرامیداشت و تجلیل از تلاشهای خبرنگاران افزود:  خبرنگاران عامل حرکت و پویایی خدمت به مردم و پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند.
 
نوراللهی یادآورشد: خبرنگاران عامل بهینه سازی کارها، حذف کاهش نقاط ضعف قدرت مدیریان و افزایش کارایی آنها، روشنگری و شفاف سازی در عرصه های مختلف
 
وی تاکید کرد: باید درک متقابل بین مسئولان و خبرنگاران وجود داشته باشد و مدیران اگر با دست خالی کار کنند هنر کرده اند.
 
 
کد مطلب 2117379

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