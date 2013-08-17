ابلاغ فرمانداری ویژه گنبدکاووس/ انتقاد از قراردادهای سفید امضاء با کارگران

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله نوراللهی بعدازظهر شنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران شهرستان افزود: امروز صبح ابلاغیه فرماندرای ویژه از سوی وزیر کشور به استانداری و از سوی استان به این شهرستان ابلاغ شده است.
وی اظهار داشت: فرماندار گنبد کاووس با این ابلاغیه به عنوان معاون استاندار ارتقاء می یابد و شش دستگاه اجرایی شهرستان نیز مانند آموزش و پرورش، اطلاعات، صنعت و معدن، جها کشاورزی، تعاون و دارایی به سمت معاونان مدیرکل ارتقاء می یابند.
فرماندار گنبدکاووس گفت: تاکنون در سطح کشور پنج شهرستان به فرمانداری ویژه ارتقاء یافته اند.
انتقاد قراردادهای سفید امضاء در یک کارخانه
نوراللهی درباره مشکل کارخانه هایتر هاووش شهرستان گفت: با اداره تعاون و بیمه صحبت شده که مشکلات کارگران و کارکنان این شرکت رفع شود.
وی با اشاره به قراردادهای سفید امضا کارگران در این شرکت گفت: این کار یک جرم بوده و به مسئولان شرکت تذکر داده شده است.
تشکیل شورای هماهنگی روابط عمومی
فرماندار گنبدکاووس همچنین با تاکید برتشکیل شورای هماهنگی روابط عمومی در شهرستان گفت: این شورا سبب هماهنگی بیشتر بین مسئولان ادارات و خبرنگاران می شود.
وی با گرامیداشت و تجلیل از تلاشهای خبرنگاران افزود: خبرنگاران عامل حرکت و پویایی خدمت به مردم و پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند.
نوراللهی یادآورشد: خبرنگاران عامل بهینه سازی کارها، حذف کاهش نقاط ضعف قدرت مدیریان و افزایش کارایی آنها، روشنگری و شفاف سازی در عرصه های مختلف
وی تاکید کرد: باید درک متقابل بین مسئولان و خبرنگاران وجود داشته باشد و مدیران اگر با دست خالی کار کنند هنر کرده اند.
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