انتقاد نمایندگان کهگیلویه و بویراحمد از آمارهای غلط مدیران و شیوه توزیع بودجه

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در حالی بعدازظهر امروز با حضور استاندار، سه نماینده استان در مجلس و مدیران اجرایی کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد که همچون نشست قبلی این شورا از آمار و ارقام ارائه شده توسط دستگاه‌های اجرایی در برخی شاخص‌ها انتقاد شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این نشست هدف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را از به‌روز رسانی شاخص‌های توزیع اعتبارات، اصلاح امور و برداشتن گامی در راستای برقراری عدالت عنوان کرد.

سید حسین صابری بر عدالت و رعایت حق هر منطقه در توزیع بودجه تاکید کرد و افزود: بررسی شاخص‌های توزیع اعتبارات با اولویتهای محرومیت زدایی و اتمام پروژه های نیمه تمام صورت گرفت.

وی بیان کرد: وسعت، جمعیت، درجه محرومیت، بیکاری و ظرفیت‌ها از در توزیع بودجه مدنظر قرار گرفته است.

صابری عنوان کرد: 700 شاخص توزیع اعتبارات استانی در اقدامی نو، طی هفت ماه گذشته توسط معاونت برنامه‌ریزی و با همکاری معاونت‌های استانداری و دستگاه‌های اجرایی به‌روز رسانی شده‌اند.

وی با بیان اینکه اطلاعات لازم برای به‌روز رسانی شاخصها، طی مراحل متعدد از دستگاههای استانی اخذ شده است، گفت: در نشست قبلی شورای برنامه ریزی استان پس از ارایه شاخصهای به‌روز رسانی شده ، به دستگاهها دو هفته زمان داده شد اطلاعات تکمیلی و نهایی را ارسال کنند.

وی تصریح کرد: شاخص‌ها در محورهای مختلف ارزیابی و کنترل شده و با حداقل ضعف و نقص همراه هستند و با دریافت اطلاعات از خود دستگاهها، معاونت برنامه ریزی کمترین دخل و تصرفی درتدوین و به‌روز رسانی شاخص‌ها نداشته است.

بی عدالتی در توجه به آسفالت راههای روستایی

استاندار افزود: توزیع عادلانه اعتبارات با اطلاعات اخذ شده از دستگاه‌ها امکان پذیر است و درصورت اعتراض به این شاخص ها نمایندگان و مدیران تا پایان وقت اداری امروز می توانند اعتراض خود را ارایه کنند.

وی یکی از نعمت های مردم سالاری را قبول اشتباه از سوی هر مدیری دانست و بیان داشت: برای آخرین عملکرد هزینه های آخر سال دستگاههای اجرایی در سال قبل از همه مدیران امضا گرفتیم اما در این پنج ماهه برخی نامه نوشتند و خواستار تغییر آن شدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع راه‌های روستایی در شاخص توزیع اعتبارات گفت: در توجه به آسفالت راه‌های روستایی بی‌عدالتی شده است.

صابری افزود: در یک منطقه ای 10روستای دارای جاده خاکی وجود دارد اما اعتبارات را برای روکش آسفالتهای قبلی در نظر گرفته‌اند.

وی متوسط برخورداری راههای روستایی از آسفالت در کشور را 67درصد عنوان کرد و اظهار داشت: این میزان در برخی شهرستان‌های استان 37درصد است.

کاهش شاخص های شهرستانهای گچساران و باشت

نماینده گچساران و باشت در مجلس هم در این نشست از کاهش شاخص‌های شهرستانهای گچساران و باشت انتقاد کرد.

غلامرضا تاجگردون ضمن انتقاد از این کاهش شاخص‌ها افزود: تنها در شهرستان باشت 18 شاخص کاهش یافته است.

وی از خواستار عدم اعمال سلیقه در توزیع بودجه شد و گفت: نباید با هر اعتراضی به راحتی فرمول‌ها عوض شده و براساس مصلحت دیگران عمل کرد.

نماینده گچساران و باشت همچنین از اظهارنظر یکی از نمایندگان استان در خصوص استقلال نفت و گاز گچساران و بهمئی انتقاد کرد و افزود: از مجموع 670 هزار بشکه نفتی که از مناطق نفت‌خیز گچساران بهره‌برداری می‌شود تنها 120 هزار بشکه از آن مربوط به مناطقی است که در استان وجود دارد و 400 هزار بشکه دیگر از مناطق اقماری است.

وی تاکید کرد: اگر چنین استقلالی صورت بگیرد ضربه بزرگی بر پیکره نفت و گاز گچساران و کل استان وارد می‌شود.

عدم توجه به جمعیت و وسعت شهرستان بویراحمد درتوزیع اعتبارات

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس نیز در این نشست با انتقاد از شیوه توزیع بودجه گفت: با وجود افزایش 10درصدی اعتبارات عمرانی استان، شهرستان بویراحمد و دنا در 25درصد شاخص‌ها کاهش اعتبار داشته است.

غلام محمد زارعی گفت: باید در توزیع اعتبارات به وسعت و جمعیت هر شهرستان توجه بیشتری شود.

وی بیان کرد: شهرستان بویراحمد از نظر وسعت و جمعیت بزرگترین شهرستان کهگیلویه و بویراحمد به حساب می‌آید اما در توزیع اعتبارات این دو شاخص مدنظر قرار نگرفته است.

سهم بویراحمد متناسب با جمعیت و وسعت آن نیست

زارعی اظهار داشت: سهم بزرگترین شهرستان استان کمتر از حد معمول است و این عادلانه نیست.

وی با اشاره به مهاجرت های بی رویه روستائیان به حاشیه شهر یاسوج، خواستار توجه بیشتر شورای برنامه ریزی استان به حاشیه این شهر شد.

فرماندار بویراحمد هم در این نشست از کاهش سهم این شهرستان در اغلب شاخص ها انتقد کرد و گفت: 38 درصد جمعیت این استان در این شهرستان است و بزرگترین مساحت را دارد اما سهم آن کم است.

وی بیان کرد: 61درصد راههای روستایی آسفالت نشده اند و این در حالی است که در برخی شهرستانها راه خاکی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: 252 روستا و 256 کیلومتر از راههای روستایی در این شهرستان فاقد راه آسفالته هستند.