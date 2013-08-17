چین سرمایه گذاری خارجی را تسهیل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "بلومبرگ" ، در پی معرفی مناطق آزاد تجاری جدید از سوی دولت این کشور این کشور قصد دارد بخشی از مقررات سابق خود در این زمینه را با هدف تسهیل در جلب سرمایه گذاری خارجی لغو کند.

شورای دولتی چین روز گذشته با صدور بیانیه ای در این خصوص تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه را خلاقانه خوانده خوانده و اعلام کرد این تصمیمات موجب آزا سازی بیشتر اقتصاد با حذف برخی مقررات اداری خواهد شد و همچنین موجب خواهد شد تا نقش دولت در اقتصاد تغییر کند.

بعد از بحران اقتصادی در جهان و کاهش سرمایه گذاری خارجی در چین در سال گذشته دولت این کشور قصد دارد برای حفظ رشد اقتصادی 7 درصدی خود تدابیر جدیدی را اتخاذ کند.

یکی از از تدابیر ایجاد مناطق آزاد تجاری جدید است که در این طرح ها به مناطق آزاد اجازه داده شده است تا بروکراسی اداری را کاهش دهند و با ارائه مشوق هایی به آزمودن تجارت آزاد بپردازند.

"کنت کدل" مدیر شرکت مشاوره کنترل ریسک های چین بزرگ وشمال آسیا با استقبال از این طرح دولت چین در مصاحبه با بلومبرگ گفت: بسیاری از سرمایه گذاران خارجی نگران بروکراسی اداری و ابهام در مقررات سرمایه گذاری در این کشور هستند بطوریکه شاید این موضوع بزرگترین نگرانی آنها باشد.