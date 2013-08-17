تحقق بیش از 7میلیون ساعت کار بدون حادثه در شرکت گاز استان بوشهر

به گزارش خبرنگارمهر، بهرام دشتی‌نژاد عصر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این امر نشان دهنده ضریب ایمنی بالای کار و نیز عدم بروز حوادث است.

وی بیان داشت: در همین راستا طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، رسیدن به شاخص 9 میلیون ساعت کار بدون حادثه طی سالجاری از مهمترین اهداف پیش‌روست.

مهندس دشتی‌نژاد در ادامه با قدردانی از کلیه پرسنل شرکت تصریح کرد: بدون شک موفقیت حاصله مرهون دقت و تلاش بی بدیل کارکنان است که امید می‌رود این روند همچنان تداوم یابد.

رئیس ایمنی و محیط زیست شرکت گاز استان بوشهر در خاتمه بیان داشت: ارتقاء فرهنگ و آگاهی ایمنی، افزایش و ارتقاء سطح کیفیت سلامت شغلی کارکنان، ارتقاء عملکرد واکنش در شرایط اضطراری و... از دیگر مهمترین اولویت‌ها و برنامه‌های کاری است که با تمام توان در راستای عمل به آن تلاش می‌شود.