تحقق بیش از 7میلیون ساعت کار بدون حادثه در شرکت گاز استان بوشهر

به گزارش خبرنگارمهر، بهرام دشتینژاد عصر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این امر نشان دهنده ضریب ایمنی بالای کار و نیز عدم بروز حوادث است.
وی بیان داشت: در همین راستا طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، رسیدن به شاخص 9 میلیون ساعت کار بدون حادثه طی سالجاری از مهمترین اهداف پیشروست.
مهندس دشتینژاد در ادامه با قدردانی از کلیه پرسنل شرکت تصریح کرد: بدون شک موفقیت حاصله مرهون دقت و تلاش بی بدیل کارکنان است که امید میرود این روند همچنان تداوم یابد.
رئیس ایمنی و محیط زیست شرکت گاز استان بوشهر در خاتمه بیان داشت: ارتقاء فرهنگ و آگاهی ایمنی، افزایش و ارتقاء سطح کیفیت سلامت شغلی کارکنان، ارتقاء عملکرد واکنش در شرایط اضطراری و... از دیگر مهمترین اولویتها و برنامههای کاری است که با تمام توان در راستای عمل به آن تلاش میشود.
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