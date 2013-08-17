انتقال پیاز زعفران به خارج از شهرستان کاشمر ممنوع شد

عبدالله صوابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هر گونه نقل و انتقال پیاز زعفران باید با مجوز جهاد کشاورزی شهرستان صورت گیرد، در غیر این صورت قاچاق محسوب می‌شود، اظهار کرد: سطح زیر کشت زعفران در بخش مرکزی و کوه‌سرخ کاشمر بالغ بر 5 هزار و 300 هکتار است، که بیش از20 تن تولید زعفران، به لحاظ سطح زیر کشت در رتبه سوم و به لحاظ میزان تولید در رتبه دوم خراسان‌رضوی قرار گرفته، کنترل بیشتر جهت تولید این محصول را دو چندان کرده است.

رئیس جهاد کشاورزی کاشمر از فروشندگان پیاز زعفران و زعفران کاران خواست از فروش غیر قانونی پیاز زعفران خودداری کنند.

صوابی بیان کرد: درصورت عدم اخذ مجوز خروج پیاز زعفران نیروی انتظامی در ورودیها و خروجی های شهرستان محموله های غیر قانونی را ضبط و صاحبان آنها را تحویل مراجع قانونی برای اجرای حکم قضایی خواهد داد.

وی از کاهش 40 درصدی قاچاق پیاز زعفران در سال گذشته خبر داد و گفت: زعفران تولیدی در کوه‌سرخ به دلیل استفاده از کود حیوانی و استفاده نکردن از سموم، محصولی کاملاً ارگانیک و سالم بوده و از لحاظ رنگ‌دهی از کیفیت بالایی برخوردار است.