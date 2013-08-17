مسابقات انتخابی بوکس بزرگسالان خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر هیئت بوکس خراسان رضوی گفت: مسابقات بوکس بزرگسالان خراسان رضوی برای انتخاب نفرات برتر استان برگزار شد.

غلامحسین توتونچی اظهار کرد: این مسابقات با حضور نفرات برتر رقابت های چهارجانبه تربت حیدریه و قوچان و قهرمانی مشهد، برای اولین بار در شهر چناران برگزار شد.

دبیر هیئت بوکس خراسان رضوی افزود: در پایان این مسابقات، در وزن 49 کیلوگرم میلاد شجاعی از تربت حیدریه، در 52 کیلوگرم رحمان معظمی از مشهد، در 56 کیلوگرم جلال حسین زاده از مشهد و در 60 کیلوگرم مهران دانش پناه از نیشابور اول شدند.

توتونچی گفت: در وزن 64 کیلوگرم مسعود داودی از نیشابور، در 69 کیلوگرم علی امینی، در 75 کیلوگرم محمدباقر امینی، در 81 کیلوگرم عباس رحمتی، در 91 کیلوگرم وحید برایتون و در 91+ کیلوگرم عباسعلی کاری همگی از مشهد به مقام نخست رسیدند.

وی تصریح کرد: نفرات برتر این مسابقات در قالب تیم بوکس بزرگسالان خراسان رضوی به مسابقات قهرمانی کشور که آبان ماه امسال برگزار می شود، اعزام خواهند شد.

خراسان رضوی قهرمان دور رفت گروه یک مسابقات کشتی لیگ منطقه ای جوانان شد

دبیر هیئت کشتی خراسان رضوی گفت: رقابتهای کشتی لیگ منطقه ای جوانان در گروه یک با حضور چهار تیم در مشهد برگزار شد.

حسن بذرافشان اظهار کرد: این رقابتها با حضور چهار تیم خراسان رضوی، گیلان، اردبیل و سمنان در مشهد و در دو بخش کشتی فرنگی و آزاد در هشت وزن برگزار شد.

دبیر هیئت کشتی خراسان رضوی افزود: در پایان این رقابت یک روزه، تیم های خراسان رضوی و اردبیل به دیدار نهایی راه یافته و در مجموع 8 وزن کشتی های آزاد و فرنگی، تیم خراسان رضوی با نتیجه شش بر دو حریف خود را شکست داد و قهرمان دور رفت مسابقات این گروه شد.

بذرافشان تصریح کرد: دور برگشت مسابقات این گروه در اردبیل یا سمنان برگزار می شود و به طور قطع خراسان رضوی یکی از تیم های صعود کننده از گروه خود خواهد بود.

نایب قهرمانی تیم ایروبیک ژیمناستیک خراسان رضوی در کشور

دبیر هیئت ژیمناستیک خراسان رضوی گفت: تیم ایروبیک ژیمناستیک آقایان استان در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی نائب قهرمان شد.

حسین معماریان اظهار کرد: رقابتهای ایروبیک ژیمناستیک قهرمانی بزرگسالان و نوجوانان کشور و انتخابی تیم ملی با حضور ورزشکارانی از سراسر کشور در ایلام برگزار شد و تیم سه نفره انفرادی استان به مقام دوم دست یافت.

دبیر هیئت ژیمناستیک خراسان رضوی افزود: سعید یعقوبی، سجاد فارمد و حجت رضازاده اعضای تیم انفرادی ایروبیک ژیمناستیک استان بودند.

معماریان گفت: تیم خراسان رضوی در بخش تیمی نیز در میان 16 استان شرکت کننده به مقام نائب قهرمانی رسید.

دو دوچرخه سوار خراسانی به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شدند

دبیر هیئت دوچرخه سواری خراسان رضوی از دعوت دو دوچرخه سوار کوهستان از خراسان رضوی به اردوی تیم ملی جوانان خبر داد.

مجتبی جاودانی ایرانی نژاد اظهار کرد: مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جوانان کشور در رشته کوهستان و در بخش دانهیل و کراس کانتری در شهر قائمشهر برگزار شد.

دبیر هیئت دوچرخه سواری خراسان رضوی افزود: تیم خراسان رضوی که تنها در بخش کراس کانتری این مسابقات شرکت کرده بود با ترکیب چهار نفره رضا سهرابی راد، علی یعقوبی، سجاد جعفری فرد و محمدمعین سلیمی در این رقابتها به میدان رفت.

جاودانی بیان کرد: در پایان رقابت ها سجاد جعفری فرد عضو باشگاه میثاق خراسان رضوی و محمدمعین سلیمی از باشگاه شهر بهشت مشهد به اردوی تیم ملی در بخش کراس کانتری دعوت شدند.

بازیکن تیم کبدی ساحلی شهدای کلات به اردوی تیم ملی دعوت شد

رئیس هیئت کبدی خراسان رضوی از دعوت شدن بازیکن تیم کلات به اردوی تیم ملی کبدی ساحلی خبر داد.

حسین فیضی اظهار کرد: مسابقات کبدی ساحلی قهرمانی کشور به مدت دو روز در ساری برگزار شد.

رئیس هیئت کبدی خراسان رضوی افزود: تیم کبدی ساحلی شهدای کلات به نمایندگی از استان در این رقابت ها حضور داشت که از سه بازی خود به یک پیروزی و دو باخت رسید.

فیضی گفت: پس از پایان این دور از رقابتها، آرمین مینایی بازیکن تیم شهدای کلات به اردوی تیم ملی کبدی ساحلی کشور دعوت شد.

وی افزود: 17 تیم از کل کشور در رقابت های قهرمانی کشور کبدی ساحلی حضور داشتند.

مسابقات جودوی قهرمانی نوجوانان خراسان رضوی برگزار شد

نائب رئیس هیئت جودو و کوراش خراسان رضوی از برگزاری مسابقات جودوی قهرمانی نوجوانان استان در مشهد خبر داد.

محمدعلی خالقی مقدم اظهار کرد: رقابتهای جودوی قهرمانی استان در رده سنی نوجوانان در سالن استاد دهقان مشهد با حضور 144 جودوکار از 15 تیم برگزار شد.

نائب رئیس هیئت جودو و کوراش خراسان رضوی افزود: در این رقابتها جودوکاران در 9 وزن مختلف با یکدیگر رقابت کردند و در پایان مسابقات تیم های آینده داران و چناران به مقام های اول و دوم دست یافتند.

خالقی مقدم بیان کرد: نفرات برتر این رقابتها مشخص شدند و به عنوان نمایندگان استان به رقابت های قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان که نیمه دوم شهریور ماه امسال در تهران برگزار خواهد شد، اعزام می شوند.