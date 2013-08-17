به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علی آبادی ظهر شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان دامغان در محل فرمانداری این شهرستان ضمن بیان اینکه مدیران دستگاه های اجرایی در جذب اعتبارات باید با ارائه گزارش های موجود و همراه با واقعیت تلاش کنند، اظهار داشت: دستگاه های عضو ستاد حوادث غیرمترقبه و مدیریت بحران در آسیب شناسی حوادث غیر مترقبه اهتمام داشته باشند.

وی همچنین با تقدیر از شهرداری دامغان در بحث تامین آب با تانکرهای موجود برای روستاهایی که با کمبود آب مواجهند گفت: به سلامت این آبها توجه جدی شود.

فرماندار شهرستان دامغان بر ضرورت بررسی برنامه‌های تامین آب اضطراری در شرایط بحران، تاکید کرد و افزود: شناخت عوامل تأثير گذار در تأمين آب به ويژه در بخش شريان هاي حياتي بسيار با اهمیت است.

تامین آب شرب روستایی مهمترین دغدغه مسئولان دامغان

معاون فرماندار شهرستان دامغان نیز در این جلسه تامین آب شرب روستایی را مهمترین دغدغه مسئولان شهرستان ذکر کرد و افزود: با توجه به اینکه آب شرب شهری در دامغان مشکلی ندارد ولی تامین آب شرب در روستاها با مشکل مواجه است.

عباس طاهران پور با یادآوری اینکه در بحث تامین آب شرب شهرهای امیریه، دیباج و کلاته رودبار نیز دچار مشکلاتی هستیم که مسئولان برای رفع آن در تلاشند، تصریح کرد: امیدورایم با تامین اعتبارات لازم و حفر چاه های آب جدید مشکلات آب شرب در سطح روستاهای شهرستان برطرف شود.

وی از مدیران دستگاه های اجرایی عضو ستاد حوادث غیرمترقبه و ستاد مدیریت بحران شهرستان دامغان خواست گزارشات را به موقع همراه با پیشنهادات به فرمانداری ارسال کنند تا نسبت به ارسال گزارشات دستگاه ها به مدیریت بحران استان اقدام شود.

معاون فرماندار شهرستان دامغان گفت: دستگاه های اجرایی عضو ستاد حوادث غیرمترقبه و ستاد مدیریت بحران شهرستان دامغان آمادگی خود را در مواقع بروز حوادث احتمالی و مقابله با حوادث و بحران بیش از گذشته تقویت کنند.

بارش 68.5 میلی متر باران در دامغان طی سال زراعی جاری

رئیس اداره هواشناسی شهرستان دامغان نیز در این جلسه از بارش 68.5 میلی متر باران طی سال زراعی جاری در این شهرستان خبر داد و گفت: این میزان بارش نسبت به سال قبل 54.6 میلی متر کاهش داشته است.

حسن رعیت حسن آبادی ضمن بیان اینکه میزان بارندگی سال زراعی جاری نسبت به سال قبل 54.6 میلی متر کاهش داشته است، یادآور شد: اکثر بارندگی ها در شهرستان دامغان به صورت رگباری است و بارندگی دائمی در این شهرستان وجود ندارد.

وی خاطرنشان ساخت: از ابتدای اسفند ماه سال گذشته تا پایان خرداد ماه سالجاری میزان بارندگی در شهرستان دامغان 17.6 میلی متر بوده است که در مقایسه با سال قبل 25.7 میلی متر کاهش داشته است.

رئیس اداره هواشناسی شهرستان دامغان در خاتمه با بیان اینکه این شهرستان در اقلیم گرم و خشک قرار دارد و وجود اینگونه وضعیت بارندگی نفعی برای کشاورزان منطقه ندارد، گفت: در بحث جذب اعتبارات با توجه به کاهش میزان بارندگی در شهرستان باید از منابع فصل خشک اعتبارات خوبی را جذب کرد که از این طریق بتوانیم در تامین خسارت وارده تاثیرگذار باشیم.

در این جلسه گزارش مدیریت جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری و هواشناسی شهرستان دامغان در زمینه مشکلات ناشی از خشکسالی در سال زراعی جاری، میزان خسارت وارده به مراتع و میزان بارندگی در شهرستان دامغان ارائه شد.