دو تصادف در همدان 16 مصدوم برجای گذاشت

اکبر غیاث در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: صبح امروز در تصادف یک خودرو پیکان با پراید شش نفر مصدوم شدند.

وی با بیان اینکه این تصادف در ساعت 10 صبح اتفاق افتاد، ادامه داد: اين تصادف در محور گردنه بزول شهرستان نهاوند رخ داده است.

رئیس مرکز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي همدان افزود: دو كد عملياتي از اورژانس شهري نهاوند برای امداد رساني به مصدومان اعزام شد.

اکبر غیاث به تصادف دیگری در ساعت 12 ظهر خبر داد و اظهار داشت: تصادف بعد با اختلاف دو ساعت از وقوع تصادف نخست در محور همدان ملاير رخ داد.

وی با اشاره به اینکه در تصادف دوم یک دستگاه وانت بار با خودرو خاور برخورد داشته است، بیان کرد: حاصل اين بي احتباطي 10مصدوم بود.

رئیس مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي همدان ادامه داد: همه 10 مصدوم به وسیله اورژانس جاده اي گنبد و قهاوند همدان به بيمارستان فوق تخصصي همدان منتقل شدند.

غیاث با بیان اینکه در اين دو تصادف چهار كد عملياتي به استعداد هشت كارشناس فوريتهاي پزشكي به صحنه اعزام شدند، عنوان کرد: پس از اقدامات پيش بيمارستاني، مصدومان با دستورات پزشكي از مركز هدايت عمليات به بيمارستانهاي عليمراديان نهاوند وبعثت همدان منتقل شدند.

وی ابراز داشت:خوشبختانه در صحنه تصادف و حين انتقال مورد فوتي گزارش نشده است .