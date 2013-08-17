انتقال برادر الظواهری به زندان طره/ نشست خبری مشاور رئیس جمهوری مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه الیوم السابع، یک منبع امنیتی مصری در اداره امور زندانهای مصر گفت: ساعتی قبل شیخ محمد الظواهری برادر ایمن الظواهری رهبر القاعده به منطقه زندانهای طره وارد شده است.

این منبع بیان کرد: الظواهری در در زندان تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد

شایان ذکر است که پلیس امنیت سیاسی مصر توانست محمد الظواهری را هنگام حرکت در خیابان نیل در امبابه دستگیر کند.نیروهای امنیتی پس از اینکه به وی مشکوک شدند خواستار نشان دادن کارت شناسایی از سوی الظواهری شدند که وی قصد تعلل به بهانه موعد نماز ظهر را داشت اما با اصرار نیروهای امنیتی مشخص شد که وی محمد الظواهری است و همراه وی لب تاب و برخی اعلانیه کشف شد.

از سوی دیگر مصطفی حجازی مشاور امور سیاسی عدلی منصور رئیس جمهوری در یک نشست خبری اعلام کرد: تجمعات در میدانهای رابعه العدویه و النهضه غیر مسالمت آمیز بود.

وی افزود: تلاشهای میانجی گرایانه در هفتم آگوست به پایان رسید و فرصت لازم به افراد تندرو داده شد.

حجازی بیان کرد: مصر با تروریسم به شدت مبارزه خواهد کرد.یک ماه قبل جنگ فرسایشی از سوی گروههای افراطی شکل گرفت.

وی افزود: ما متعهد می شویم که التزامهای لازم را برای نقشه راه آینده بدهیم.مصری ها علیه فاشیسم دینی قیام کردند.ما از برجای ماندن قربانیان به دست افراطی ها متاسفیم.آنچه در سی ام ژوئن رخ داد تلاشی برای پایان دادن به خواسته های فاشیسم است.

حجازی بیان کرد: ما مراقب واکنشهای آمریکا و طالبان هستیم.مصر سرسپرده و ضعیف نیست و ما مستقلا درباره سرنوشت خود تصمیم می گیریم.مردم مصر به خوبی می دانند که حامیان دولت چه کسانی هستند.

وی افزود: دستگاههای امنیتی با تروریسم برای تحقق دموکراسی مبارزه می کنند.ما از همه گروههای سیاسی که در اقدامات خشونت آمیز شرکت نکرده اند برای مشارکت در روند سیاسی استقبال می کنیم.از همه طرفها می خواهیم که به گفتگوی سازنده وارد شوند.

حجازی گفت: همه شواهد حکایت از آن دارد که حوادث رخ داده اختلافات سیاسی نیست بلکه تروریسم و خشونت است.ما با جنگی که گروههای افراطی آغاز کرده اند روبرو هستیم.سوزاندن مدارس و مراکز عبادی اقدامی مسالمت آمیز نیست.

وی بیان کرد: ما از پوشش اخبار مصر از سوی رسانه ها ناخرسند هستیم.رسانه ها اخبار مربوط به سوزاندن کلیساها و مراکز پلیس را نادیده گرفته اند.

مشاور عدلی منصور گفت: ما به دنبال انحلال گروه اخوان المسلمین نیستیم بلکه به دنبال اطمینان بخشی به آن هستیم. ما حامی مصری ها دربرابر خشونتهایی که به نام دین انجام می شود هستیم.اگر خشونتی از سوی پلیس و ارتش صورت گرفته شده باشد درباره آن تحقیق خواهد شد.

وی افزود: آنچه در مصر می گذرد در هر کشوری که برای حمایت از حاکمیت خود مبارزه می کند رخ می دهد.با خشونت طلبان اخوان المسلمین برخورد می کنیم.