تونل کبیرکوه ایلام تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی عصر شنبه در بازدید از پروژه های عمرانی شهرستانهای دره شهر و آبدانان اظهار داشت: 300 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه بخش کشاورزی استان اختصاص یافته است.

احمدی اظهار داشت: با پیگیری های به عمل آمده علاوه بر سهم قبلی استان در راستای توسعه بخش کشاورزی این میزان بودجه به اعتبارات بخش کشاورزی استان افزایش یافته است.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی درباره پروژه تونل کبیرکوه افزود: ردیف اعتباراین پروژه استانی بوده که با رایزنی های انجام شده در ردیف بودجه ملی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: شبکه انتقال گاز آبدانان با اعتباری بالغ بر 70 میلیارد ریال از مسیر خط انتقال سه راهی دشت عباس آبدانان در حال اجرا است و تا مهرماه امسال به بهره برداری می رسد.