نیشابور با اجرای طرح نشاط معنوی در 21 بقعه خراسان رضوی پیشتاز است

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: نیشابور با اجرای طرح تابستانی نشاط معنوی در 21 بقعه پیشتاز اجرای آن در سطح استان است.
حجتالاسلام سعید آخوندی در حاشیه مراسم افتتاحیه جشنواره قرآنی، فرهنگی و ورزشی بقاع متبرکه نبشابور در جوار امامزاده عبدالله(ع)(دربهشت) اظهار کرد: طرح تابستانی نشاط معنوی در 85 بقعه متبرکه استان با حضور چهار هزار نفر دانشآموز برگزار شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با بیان اینکه این طرح ویژه تابستان است، بیان کرد: طبق برنامه ابلاغی از سوی سازمان اوقاف کشور، استان خراسان رضوی موظف به برگزاری این طرح در 60 بقعه متبرکه بوده که موفق به برگزاری بیشتر از برنامه ابلاغی شده است.
حجت الاسلام آخوندی با بیان اینکه 180 نفر مبلغ مربی برای این طرح بهکار گرفته شده است، افزود: کلاسهای قرآنی، تربیتی، کارگاهی و ورزشی در برنامههای طرح نشاط معنوی استان برگزار شد.
وی، اعتبار هزینه شده در این طرح را از منبع اعتبارات فرهنگی خود بقاع متبرکه معرفی و اظهار کرد: طرح نشاط معنوی هیچ اعتبار مرکزی نداشته است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی از افزایش 30 درصدی استقبال دانشآموزان در سال جاری خبر داد و گفت: آمار بقاع برگزار کننده طرح نشاط معنوی نیز ده درصد افزایش یافته و سیاست سازمان بر گسترش این طرح در اکثریت بقاع متبرکه است.
حجت الاسلام آخوندی ویژگیهای طرح نشاط معنوی در دو سال اخیر را طرح ملی حفظ قرآن کریم با محوریت دانشآموزان عنوان و تصریح کرد: کسانی که در این طرح شرکت میکنند در طول طرح تابستانی و بعد از آن رابطه مستمری با استادان در طول سال دارند.
11 تیم در مسابقات فوتسال جام رمضان دانشگاه آزاد نیشابور شرکت کردند
مسئول تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور از شرکت 11 تیم در مسابقات فوتسال جام رمضان ویژه ادارات، شرکتها و موسسات آموزش عالی شهرستان به میزبانی این دانشگاه خبر داد.
حسین شهرآبادی اظهار کرد: مسابقات فوتسال جام رمضان با شرکت 11 تیم در دو گروه پنج و شش تیمی بهصورت دورهای بهمدت 12 شب در محل مجموعه ورزشی دانشگاه مذکور برگزار شد.
مسئول تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور افزود: در پایان مسابقات از گروه اول تیمهای اداره زندان و شرکت اگزوز و از گروه دوم تیمهای آموزش و پرورش نیشابور و آموزش و پرورش میان جلگه به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.
شهرآبادی با اشاره به اینکه در این مسابقات 29 بازی انجام شد، تصریح کرد: در پایان تیم آموزش و پرورش میانجلگه مقام اول و تیمهای آموزش و پرورش و شرکت اگزوز مقامهای دوم و سوم را کسب کردند.
وی بیان کرد: علاوه بر تیمهای فوق، تیمهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، افضل طوس، اداره ثبت و اسناد، دانشکده علوم پزشکی، دادگستری، صندوق انصارالقائم(عج) و شرکت شرقصنعت در این مسابقات حضور داشتند.
نظر شما