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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۹:۵۸

شریفی:

اجرای طرح های نیمه تمام مهمترین اولویت بخش بودجه چرداول است

اجرای طرح های نیمه تمام مهمترین اولویت بخش بودجه چرداول است

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان چرداول گفت : اجرای طرح های نیمه تمام مهمترین اولویت بخش بودجه امسال در شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد شریفی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان اظهار داشت: بودجه شهرستان چرداول در سال جاری 120 میلیارد ریال است.

وی بیان داشت: در شهرستان چرداول 92 طرح نیمه تمام وجود دارد که برای تکمیل شدن این طرح ها به 450 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

این مسئول اضافه کرد: منبع ذخیره آب شهر آسمان آباد شهرستان چرداول با 75 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

وی اظهار داشت: تاکنون هفت میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح ذخیره آب هزینه شده است.

فرماندار شهرستان چرداول ادامه داد: با بهره برداری از این طرح آب آشامیدنی 10 هزار نفر در این منطقه تامین می شود.

کد مطلب 2117433

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