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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۹:۴۸

امام جمعه جدید الیگودرز معرفی شد

امام جمعه جدید الیگودرز معرفی شد

الیگودرز - خبرگزاری مهر: در مراسمی با حضور نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد امام جمعه جدید الیگودرز معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان در این مراسم از نماز جمعه به عنوان پایگاه سیاست، تدبیر، معنویت و دیانت یاد کرد و اظهار داشت: این پایگاه میعادگاه مردم با ولایت و رهبری است.

وی با بیان اینکه هر جمعه مردم با حضور در نماز جمعه در حقیقت با ولایت و رهبری تجدید میثاق می کنند، افزود: نماز جمعه پایگاهی اساسی و کلیدی در جامعه اسلامی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه امروز نزدیک به 750 نماز جمعه در سراسر کشور اقامه می شود، بیان داشت: نماز جمعه پایگاه معنویت مردم و یکی از دستاوردهای بزرگ و مهم انقلاب اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه در ایران اسلامی ائمه جمعه به عنوان شخصیتهای تاثیر گذار و مستقل هم نقد دلسوزانه و هم حمایت خیر خواهانه دارند، گفت: نماز جمعه از شئون حکومت اسلامی است و وظیفه امام جمعه تبیین نظرات ولی امر مسلمین و سیاستهای کلی نظام است.

در پایان این مراسم حجت الاسلام ارزنده به عنوان امام جمعه جديد اليگودرز معرفي شد.

کد مطلب 2117438

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