به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار کاشمر گفت: معرفی خدمات دولت ها افزایش اميد و اطمينان مردم نسبت به نظام را موجب می شود.

مهدي فروزان در جلسه ستاد بزرگداشت هفته دولت با اشاره به برگزاری برنامه های هفته دولت ، دوم لغایت هشتم شهريور اظهار کرد: مسئولان بايد تلاش كنند با برنامه ريزي، زمینه ارتقاي بیش از پیش اميد، اطمينان و رضایت مندی مردم نسبت به دولت و نظام را فراهم کنند.

فرماندار كاشمر گفت: هفته دولت فرصت مناسبي براي معرفي دستاوردهای دولت های مختلف و چشاندن طعم شيرين خدمت به مردم است.

فروزان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر تاکید كرد: نوع نگاه و مشی آنان در خدمت به مردم که منجر به ماندگاری شان در حافظه تاریخی ملت ایران شده است، بایستی سرلوحه کار مدیران قرار گیرد.

وی بر تبیین فلسفه و نگرش اسلام به مقوله خدمت رسانی در برنامه های هفته دولت امسال تاکید کرد و افزود: تجلیل از مقام و منزلت كارمندان و قدرداني از كارمندان نمونه شهرستان در جلسه شوراي اداري از دیگر برنامه های پیش بینی شده است.

فرماندار درگز با تعدادی از آزادگان شهرستان دیدار کرد

همزمان با 26 مرداد، سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، فرماندار درگز با تعدادی از آزادگان سرافراز این شهرستان دیدار کرد.

جواد جوادی، فرماندار درگز در این دیدار به بیان رشادت ها و مقاومت جانانه آزادگان در زندان های رژیم بعث پرداخت و افزود: این عزیزان با دستان خالی و تکیه بر ایمان به خدای متعال در مقابل دشمن تا بن دندان مسلح، ایستادگی و دین شان را به نظام اسلامی به بهترین شکل ممکن ادا کردند.

فرماندار درگز عزت و اقتدار امروز کشورمان را مدیون از خودگذشتگی خانواده بزرگ ایثارگران دانست و تاکید کرد: قدرشناسی و تکریم این قشر نباید صرفا به روزهایی خاص درطول سال محدود شود بلکه باید به صورت یک رویه، مد نظر قشرهای مختلف مردم و سرلوحه ی کارمسوولان قرارگیرد.

در این دیدار مدیران بنیاد شهید، بهزیستی و تامین اجتماعی درگز حضور داشتند.