به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری بعداز ظهر شنبه در کارگروه ساماندهی مزار شهدای استان مازندران اظهارداشت: باید برای بیمه کردن نسل آینده کشور از گزند حوادث و تلخی‌های روزگار فرهنگ شهادت و ایثارگری را دربین جوانان کشور نهادینه کنیم.

وی به تعیین وزرای کابینه دکتر روحانی اشاره کرد و گفت: تا زمانی که ما مسئولان در استان مسئولیت داریم باید با تمام قدرت به کارخودمان ادامه دهیم.

معاون عمرانی استانداری مازندران یادآور شد: اگر روزی مسئولیت از ما سلب شد نباید نگران باشیم، بلکه باید تلاش کنیم تا زمانی مسئول هستیم مسئولیت پذیر خوبی باشیم.

وی با انتقاد بی توجهی شهرداری نور برای ساماندهی گلزار شهدای این شهر گفت: شهردار نور 750 میلیون تومان از پول یکی از سازمان های تابعه شهرداری را که قرار بود در محل تعیین شده هزینه کند که این امر در این شهرستان انجام نشد.

هاشمی با بیان اینکه ساماندهی گلزار شهدا نور در کارگروه گلزار شهدای استان مصوب شد، افزود: شهردار این شهر باید نسبت به اجرایی کردن مصوبه پایبند باشد.

وی به عدم حضور مدیرکل راه و شهرسازی در جلسه انتقاد کرد و گفت: اداره راه و شهرسازی موظف است نسبت به بهسازی و آسفالت راه های مواصلاتی به گلزاری شهدای استان اقدام کند و نتیجه در جلسه بعدی گزارش داده شود.

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