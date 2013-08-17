سومین دوره مسابقات ملی ریخته گری در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد مقدم امروز در کنفرانس خبری در جمع خبرنگاران گفت: این مسابقات دو دوره در شهر اصفهان برگزار شده و سومین دوره آن امسال در تبریز برگزار می شود.

وی ادامه داد: این دوره از مسابقات در بخش ریخته گری که یک صنعت مادر و در عین حال یک صنعت نوپا است برگزار می شود.

رئیس برگزاری مسابقات ملی ریخته گری آذربایجان شرقی گفت: در این مسابقات بیست تیم از سراسر استان های کشور حضور خواهند داشت.

مقدم با اشاره به جوایز سومین دوره مسابقات ملی ریخته گری در تبریز گفت: جوایز نفر اول مسابقات سه و نیم میلیون، نفر دوم سه میلیون و نفر سوم دو و نیم میلیون خواهد بود.

وی افزود: این مسابقات در قسمت های مختلف شامل کمیته علمی، اجرایی و ارتباط با صنعت خواهد بود.

رئیس برگزاری مسابقات ملی ریخته گری آذربایجان شرقی گفت: در بخش تئوری این مسابقات 60 نفر در قالب 20 تیم بعد از داوری مرحله اول به مرحله دوم عملی دست یافتند.

مقدم ادامه داد: در رشته ریخته گری در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برای دانشجویان در دانشگاه آموزش داده می شود.

نصیری دبیر علمی این مسابقات در ادامه با اشاره به هدف اصلی برگزاری مسابقات گفت: هدف از برگزاری این دوره از مسابقات تقویت نیروی متخصص و نیروی خلاق برای صنعت ریخته گری است.

وی افزود: در کنار جوایز این دوره از مسابقات یک نرم افزار 48 میلیون تومانی به نفرات اول تا سوم می شود.

امیر توپچی پور مدیر رسانه ای سومین دوره مسابقات ریخته گری با اشاره به توانمندی های استان ابراز امیدواری کرد که این مسابقات پیوند علم و صنعت را بیش از پیش تقویت کند و خاطرنشان کرد: صنعت قبل از شروع علم در استان گسترش یافته و صنعتگران برای یافتن ایده های مناسب باید ارتباط خود را با صنعت بیش تر کنند.

وی در پایان گفت: چهل سال فاصله بین صنعت و دانشگاه وجود دارد و برای کوتاه کردن این فاصله برگزاری این دوره از مسابقات در شهری که به قطب صنعتی نام گذاری شده تاثیر زیادی در پیشرفت صنعت ریخته گری استان دارد.