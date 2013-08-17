طرح فراگیر برای نابودی گروههای تکفیری در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الاخباریه، یک منبع امنیتی عالی رتبه لبنانی گفت: تصمیم نهایی برای شروع طرح فراگیر برای نابودی همه گروههای تکفیری در اراضی لبنان اتخاذ شده است.

این منبع افزود: دستگاههای امنیتی فهرست و اسامی و اماکن تجمعات تکفیری ها را در لبنان در اختیار دارند.

این در حالی است که منابع لبنانی از عملیات ارتش لبنان در خیابان العریض در منطقه حاره حریک برای بازداشت احمد طه فلسطینی متهم به شلیک موشک به حومه جنوبی بیروت و نیز جستجوی ارتش در منطقه برج البراجنه خبر دادند.

از سوی دیگر اهالی جنوب بیروت با کنار زدن بقایای خودروهای سوخته در اثر انفجار با روحیه عالی در منطقه حاضر شده اند و پلاکاردهایی بر ساختمانهای نزدیک به محل انفجار نصب شده است که پایداری ساکنان حومه جنوبی بیروت را نشان می دهد.