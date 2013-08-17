تاسی به پیام نهضت عاشورا رمز ایستادگی آزادگان جنگ تحمیلی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فروزان مهر در دیدار با جمعی از آزادگان استان، منش آزادگی را برگرفته از پیام نهضت عاشورا دانست و اظهار کرد: آزادگان با مقاومت مثال زدنی در شکنجه گاه های مخوف رژیم بعث، پیروی خود از علی بن ابی طالب(ع)، دریافت صحیح پیام متعالی نهضت عاشورا، رهروی از امام امت و پایبندی به اصول و آرمان های انقلاب اسلامی را در عمل به اثبات رساندند.

استاندار خراسان رضوی جایگاه کنونی و عزت و اقتدار ایران اسلامی را مدیون خون شهیدان و از خودگذشتگی جامعه ایثارگران به ویژه آزادگان دانست و تصریح کرد: دشمنی نظام سلطه و تلاش برای خدشه واردکردن به مقاومت ملت ایران همچنان ادامه دارد با این تفاوت که رویکرد آن از جنگ سخت به جنگ نرم مبدل شده است، لذا جامعه امروز برای استمرار توفیق در غلبه براین چالش ها همچنان نیازمند اتخاذ رویکرد و نگرش استفاده از تجارب دوران جنگ تحمیلی در مقاومت و خودباوری است.

فروزان مهر با بیان این که ملت غیور و آزاده ایران تاکنون با حضور خود در عرصه های مختلف حمایت از نظام، نظیر راهپیمایی ها وانتخابات مختلف به فشارهای اقتصادی دشمنان پاسخ دندان شکن داده اند، گفت: درحال حاضر مهم ترین رویکرد دشمن برای مقابله با ایران اسلامی استفاده از ابزار های فرهنگی است که بهترین راهکار برای مقابله با آن نهادینه کردن ارزش های دفاع مقدس درلایه های مختلف اجتماع است.

وی با تاکید بر لزوم انتقال فرهنگ ایثارگری به عنوان سرمایه های معنوی نظام به نسل سوم انقلاب اظهار کرد: فرزندان امروز و فردای ایران اسلامی باید بدانند تنها به مدد تبعیت از فرمایشات امام امت، توکل و مقاومت جانانه رزمندگان در دوران جنگ که منجر به زمین گیر شدن ماشین جنگی صدام باوجود حمایت های بی شائبه دنیای کفر شد، می توان موجبات تداوم موفقیت های کشور در عرصه های مختلف را فراهم آورد.

استاندار خراسان رضوی زنده نگه داشتن خاطرات مجاهدت های ایثارگران به ویژه آزادگان سرافراز را ضروری برشمرد و افزود: باید با استفاده از روش های نوین و نیز ابزارهای فرهنگی ازقبیل کتاب، فیلم، برگزاری اردوهای راهیان نور، برپایی یادوراه ها ونمایشگاه های مختلف بسترهای لازم برای انتقال ایده های ناب، اندیشه های پویا و تجارب ارزشمند دوران دفاع مقدس به نسل جدید را ایجاد کرد.

فروزان مهر با اشاره به نقش شاخص خراسان رضوی در جریان جنگ تحمیلی بر تسریع در احداث موزه دفاع مقدس و اختصاص بخشی از آن به بازسازی رشادت ها و مقاومت های قهرمانانه آزادگان عزیز در دوران اسارت تاکید و اظهار کرد: حضور حجم گسترده زائران در مشهد مقدس فرصتی بی بدیل برای نشر ارزش های دفاع مقدس است که باید از فرصت ایجاد چنین مجموعه هایی بهترین بهره را برد.

وی اقدامات انجام شده در راستای ترویج این ارزش ها را در خور توجه دانست و گفت: با وجود اقدامات صورت گرفته به دلیل عدم اجرای این فعالیت ها حول برنامه ای راهبردی و مدون و نیز رحلت برخی از یادگاران جنگ، نگاه ویژه متولیان امر در سرعت بخشیدن به روند اجرای سیاست ها و برنامه های این حوزه جهت جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن این ارزش ها و انتقال شایسته آن به نسل بعد، یک ضرورت است.

استاندار خراسان رضوی هدف از برگزاری این جلسه را بزرگداشت این روز و تکریم مقام شامخ آزادگان عنوان کرد و افزود: بیان اوج عظمت و ارزش مقاومت جانانه این عزیزان از عهده کلام خارج و اجر آنان در درگاه الهی محفوظ است.

در این جلسه که موحد مدیر مسئول خانه آزادگان خراسان رضوی و تعدادی از اعضای هیئت امنای این مرکز نیز به بیان نقطه نظرات خود پیرامون مسایل آزادگان و زیرساخت های مورد نیاز برای نشر فرهنگ ایثارگری پرداختند، مقرر شد طرح توجیهی احداث مجتمع فرهنگی، تفریحی و اقامتی آزادگان جهت انجام مساعدت های ممکن از سوی مسئولان این مرکز تدوین و به استانداری ارسال شود.

در این جلسه معاون هماهنگی امور زائران استانداری، مشاور استاندار در امور ایثارگران و مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان نیز حضور داشتند.