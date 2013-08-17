به گزارش خبرگزاری مهر، علی سردار با اعلام این مطلب افزود: طراحی سامانه جدید آتش‌نشانی مخازن ذخیره نفت خام، طراحی سامانه اعلان حریق اسکله‌های غربی و شرقی و انجام عملیات‌ هایدرو تست مخازن جدید الااحداث و در حال تعمیر و خرید خودرو های آتشنشانی صنعتی از دیگر برنامه‌های طرح توسعه فعالیت‌هایHSE شرکت پایانه‌های نفتی ایران در جزیره خارگ است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در شرکت پایانه های نفتی ایران ارزیابی HSE-PELAN پیمانکار با استفا*-ده از شاخص های تعریف شده در زمینه HSE از اهمیت ویژه ای برخوردار است، کارشناسان HSE در کمیته ارزیابی پیمانکاران حضور موثر دارند.

وی توضیح داد: ابلاغ راهنمای HSE پیمانکاران، در زمان عقد قرار داد و الزام پیمانکار به رعایت قوانین و دستورالعمل های جاری HSE در سه مرحله قبل از شروع به کار پروژه، در هنگام انجام کار و پایان عملیات اجرایی پروژه ها انجام می‌شود.

سردار افزود: با توسعه امکانات حوزه HSE احتمال خطر بروز اختلال در شبکه های اطلاع رسانی داخلی و بین المللی در مناطق عملیاتی در شرایط بحرانی به صفر می رسد.

رئیس HSE شرکت پایانه های نفتی ایران یاد آور شد: وظایف سیستم مدیریت HSE شامل شناسایی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی و کنترل جنبه های زیست محیطی ، خطرات بالقوه و عوامل زیان آور بهداشتی است و دامنه کاربرد آن شامل کلیه فرآیندهای عملیاتی ، تجهیزات و شرایط محیطی است.