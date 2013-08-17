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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۲۱:۲۷

سردار خبر داد:

سیستم‌های پیشرفته اطفای حریق در پایانه نفتی خارگ توسعه می‌یابد

سیستم‌های پیشرفته اطفای حریق در پایانه نفتی خارگ توسعه می‌یابد

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس HSE شرکت پایانه های نفتی ایران گفت: براساس طرح توسعه HSE در شرکت پایانه های نفتی ایران، برای توسعه سیستم های پیشرفته اطفای حریق در پایانه نفتی خارگ برنامه ریزی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سردار  با اعلام این مطلب افزود: طراحی  سامانه جدید آتش‌نشانی مخازن ذخیره نفت خام، طراحی سامانه اعلان حریق اسکله‌های غربی و شرقی و انجام عملیات‌ هایدرو تست مخازن جدید الااحداث و در حال تعمیر و خرید خودرو های آتشنشانی صنعتی از دیگر برنامه‌های طرح توسعه فعالیت‌هایHSE  شرکت پایانه‌های نفتی ایران در جزیره خارگ است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در شرکت پایانه های نفتی ایران  ارزیابی HSE-PELAN  پیمانکار با استفا*-ده  از شاخص های تعریف شده در زمینه HSE از اهمیت ویژه ای برخوردار است،  کارشناسان HSE در  کمیته ارزیابی پیمانکاران حضور موثر دارند.

وی توضیح داد: ابلاغ راهنمای HSE  پیمانکاران، در زمان عقد قرار داد و الزام  پیمانکار به رعایت قوانین و دستورالعمل های جاری HSE در سه مرحله قبل از شروع به کار پروژه، در هنگام  انجام کار و پایان عملیات اجرایی پروژه ها انجام می‌شود.

سردار افزود: با  توسعه امکانات حوزه HSE  احتمال  خطر بروز اختلال در شبکه های  اطلاع رسانی  داخلی و بین المللی  در مناطق عملیاتی در شرایط بحرانی  به صفر می رسد.

رئیس HSE  شرکت پایانه های نفتی ایران یاد آور شد: وظایف  سیستم مدیریت HSE  شامل شناسایی، تجزیه و تحلیل  و ارزیابی  و کنترل جنبه های  زیست محیطی ، خطرات بالقوه و عوامل  زیان  آور بهداشتی است و دامنه  کاربرد آن شامل کلیه فرآیندهای عملیاتی ، تجهیزات  و شرایط محیطی است.

کد مطلب 2117469

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